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港聞

港聞二

遲交效忠聲明被退休 稅務主任申覆核被拒

【明報專訊】公務員事務局2021年要求公務員聲明擁護《基本法》和效忠香港特區，工作逾25年的助理稅務主任發信問何謂違反聲明，在限期後半年補交聲明，被勒令提早退休。他入稟高院挑戰決定，昨被駁回司法覆核許可。判辭指申請人受到的懲罰可爭議說嚴厲和偏重（on the high side），但他逾期提交聲明，考慮不同處分方式後，局方最終頒布的處分非不合比例。

法官高浩文在判辭開首表示，設立限期的目的是在特定時間內完成要求，不會因為有人提出問題而延長限期。本案而言，申請人王秋明須在2021年2月限期內提交效忠聲明，他卻向政府部門提出問題，同年8月始簽署聲明。

官：通告列明後果 懲罰非過重

申請方陳辭稱，王秋明只是真誠發問，並非拒絕履行公務員職責，質疑提早退休懲罰過重。法官表示此說法明顯錯誤，從來無人批准王延長限期，意味王須按時簽署聲明。法官認為本案最直接的起因，是王未在限期前提交聲明，加上王有近一個月時間閱讀聲明內容，理應知悉拒簽聲明或逾期提交的嚴重後果。

法官又指王秋明基於公眾利益而提早退休，仍可獲退休金，不屬正式紀律處分，只是某程度的紀律行動。法官認為，王須提早退休可爭議說是嚴厲處罰，但非不相稱，因公務員事務局通告已列明拒簽後果，除了終止聘用沒有其他選擇。

申請方亦爭議，時任公務員事務局常秘沒有解釋清楚為何王秋明須提早退休。法官表示，在雙方冗長的書信來往之中，常秘已表明王無法在限期內交聲明，政府對他履行公職的能力失去信心。法官考慮上述因素後裁定，申請方理據沒有合理可爭議之處，駁回司法覆核申請，王須支付訟費。

【案件編號：HCAL 1626/21】

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