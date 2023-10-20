智方便推數據通用 明年簡化登記認證

安全私隱獲ISO認證 冀吸引私企使用

智方便現提供約300項政府及公私營機構服務，約有240萬用戶，張宜偉透露使用量達5000萬次，公營服務包括康體通、稅務易和易通行等，私營介面則透過「沙盒計劃」開放予10個界別申請。智方便最新版本毋須用戶登入即可在應用程式看到天氣、交通、急症室輪候情况等資訊。

智方便來年將簡化登記程序及使用流程等多項革新。資科辦網絡安全及數碼個人身分部高級系統經理易玉華稱，會於不影響身分認證準確度下，減少登記時拍攝身分證及人面識別流程，並設人面識別流程及身分二維碼功能等，提供如銀行開戶認證的線上及線下識別服務。

「授權數據交換閘」方面，易玉華指現時各政府部門收集的個人資料不互通，智方便增設新功能後，在用戶授權下各部門獲取的資料互通，用戶日後再向部門遞交其他申請，曾提交的個人資料系統會自動填寫。資科辦亦計劃將熱門的政府服務，如訂場服務重新歸類，更便利市民搜尋。

資科辦上周五（13日）舉行第十七屆專題技術論壇，公布智方便獲得ISO兩項國際標準認證，分別屬資訊安全管理系統（ISMS）及私隱資訊管理系統（PIMS）的相關認證審核，該私隱認證為政府部門首次獲得。