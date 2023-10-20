明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

智方便推數據通用 明年簡化登記認證

【明報專訊】去年《施政報告》宣布政府服務3年內全面採用智方便，政府資訊科技總監辦公室（資科辦）表示，計劃來年簡化登記程序及使用流程，增加「授權數據交換閘」，以及改善服務分類頁面，實現政府服務「一網通辦」。智方便早前獲得兩項ISO國際標準認證，分別關於資訊安全和私隱管理，資科辦助理政府資訊科技總監張宜偉稱，現時利用智方便提供服務的公私營機構佔比9：1，冀獲取兩項認證後提升私營機構對系統的信心。

安全私隱獲ISO認證 冀吸引私企使用

智方便現提供約300項政府及公私營機構服務，約有240萬用戶，張宜偉透露使用量達5000萬次，公營服務包括康體通、稅務易和易通行等，私營介面則透過「沙盒計劃」開放予10個界別申請。智方便最新版本毋須用戶登入即可在應用程式看到天氣、交通、急症室輪候情况等資訊。

智方便來年將簡化登記程序及使用流程等多項革新。資科辦網絡安全及數碼個人身分部高級系統經理易玉華稱，會於不影響身分認證準確度下，減少登記時拍攝身分證及人面識別流程，並設人面識別流程及身分二維碼功能等，提供如銀行開戶認證的線上及線下識別服務。

「授權數據交換閘」方面，易玉華指現時各政府部門收集的個人資料不互通，智方便增設新功能後，在用戶授權下各部門獲取的資料互通，用戶日後再向部門遞交其他申請，曾提交的個人資料系統會自動填寫。資科辦亦計劃將熱門的政府服務，如訂場服務重新歸類，更便利市民搜尋。

資科辦上周五（13日）舉行第十七屆專題技術論壇，公布智方便獲得ISO兩項國際標準認證，分別屬資訊安全管理系統（ISMS）及私隱資訊管理系統（PIMS）的相關認證審核，該私隱認證為政府部門首次獲得。

上 / 下一篇新聞

港大理大非本地新生 達核准學額34% 張仁良撐放寬「20%限額」 倡獎學金吸帶路學生
港大理大非本地新生 達核准學額34% 張仁良撐放寬「20%限額」 倡獎學金吸帶路學生
話你知：非本地生屬超額收 不影響資助學額
話你知：非本地生屬超額收 不影響資助學額
科技城擬准創科地「原址換地」 議員：現門檻針對住宅宜改
科技城擬准創科地「原址換地」 議員：現門檻針對住宅宜改
倡收地發債券代幣 共享升值減阻力
倡收地發債券代幣 共享升值減阻力
營辦東九線 料明年邀意向
營辦東九線 料明年邀意向
金管局、中央注160億 建一帶一路投資平台 首階段「絲路香港基金」規模78億 投資新能源、基建
金管局、中央注160億 建一帶一路投資平台 首階段「絲路香港基金」規模78億 投資新能源、基建
暫獲三會兩提名 陳琬琛：續戰區選不樂觀
暫獲三會兩提名 陳琬琛：續戰區選不樂觀
7區「4爭2」 江玉歡撐「90後玄學家」參戰
7區「4爭2」 江玉歡撐「90後玄學家」參戰
于品海涉債4億 遭建銀申破產
于品海涉債4億 遭建銀申破產
控辯同意事實：3警元朗站出口短留 現CCTV 92秒 7．21控方擬播片3日 官拒批促快轉
控辯同意事實：3警元朗站出口短留 現CCTV 92秒 7．21控方擬播片3日 官拒批促快轉
控方稱旁聽者呼喝 官：或構藐視
控方稱旁聽者呼喝 官：或構藐視
「圍魏救趙」6人罪成 官批證人不盡不實促控方查
「圍魏救趙」6人罪成 官批證人不盡不實促控方查
保安揭外判用黑工 HKTVmall報警拘14人
保安揭外判用黑工 HKTVmall報警拘14人
散工中介涉公開女工資料 事主：天天憂「被借貸」
散工中介涉公開女工資料 事主：天天憂「被借貸」
愉園欠薪240萬 11月再訊
愉園欠薪240萬 11月再訊
入境貨車檢800隻走私大閘蟹 無衛生證明 料轉手賺3倍
入境貨車檢800隻走私大閘蟹 無衛生證明 料轉手賺3倍
追失控板車墮海 工人海運大廈溺斃
追失控板車墮海 工人海運大廈溺斃
赴洪宴行蹤「昨日冇講今有講」 辯方：點可以話佢講大話?
赴洪宴行蹤「昨日冇講今有講」 辯方：點可以話佢講大話?
截聽監察拘268人 按年倍增 報告：4異常事故非存心不良 口頭勸喻相關人員
截聽監察拘268人 按年倍增 報告：4異常事故非存心不良 口頭勸喻相關人員
北角大廈塌簷篷 石屎狗臂架齊墜
北角大廈塌簷篷 石屎狗臂架齊墜
遲交效忠聲明被退休 稅務主任申覆核被拒
遲交效忠聲明被退休 稅務主任申覆核被拒
潮行GBA：佛山小奈良 「仙鹿島」蘿蔔餵鹿
潮行GBA：佛山小奈良 「仙鹿島」蘿蔔餵鹿
灣區手記：逐鹿公園 ／文：尚東美
灣區手記：逐鹿公園 ／文：尚東美
【Emily】立會辯創科 聞尚海龍發言諗起小鳳姐 龍漢標唱《順流逆流》促撤辣
【Emily】立會辯創科 聞尚海龍發言諗起小鳳姐 龍漢標唱《順流逆流》促撤辣
【Emily】膺護專榮譽院士 陳肇始：與抗疫護士共享
【Emily】膺護專榮譽院士 陳肇始：與抗疫護士共享
【Emily】賀亞運港將佳績 馬場周日免費入
【Emily】賀亞運港將佳績 馬場周日免費入
【Emily】民調指八成倡增建 林筱魯倡推「儲款預購資助屋」
【Emily】民調指八成倡增建 林筱魯倡推「儲款預購資助屋」
【Emily】中大文物特展 星級中大人聲音導航
【Emily】中大文物特展 星級中大人聲音導航
【Emily】500盒自家奶送小學 城大院長勉追夢
【Emily】500盒自家奶送小學 城大院長勉追夢