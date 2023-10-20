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港聞

港聞二

追失控板車墮海 工人海運大廈溺斃

【明報專訊】尖沙嘴昨日發生致命工業意外。六旬男工人昨午於海運大廈卸貨區落貨期間，板車疑失控衝下斜路，他上前企圖截停時絆倒跌在板車上，連人帶車衝落海。消防及水警到場將墮海工人救起，惟送院搶救後不治。嘉里物流證實事主為公司員工。勞工處稱已向有關僱主發出警告。

墮海的65歲男子姓陳，由小艇救起時已陷昏迷，救護員即場急救，並為他裝設自動心外壓機，再由救護車送院，惜搶救後證實不治。據了解，陳獨居牛頭角彩德邨。鄰居透露，陳身形肥胖，已在該單位居住約13年。

板車衝落斜 貨物絆倒跌車上

據了解，陳與同事昨日到海運大廈內收取貨物，並將貨物運走。事發於昨日中午約12時，兩人到達海運大廈北橋碼頭，陳下車將貨物從商場運送到停泊室外的貨車，同事則在車輛等候。陳其後將貨物放在板車，經斜路落斜往北橋碼頭，板車突然失控加速，陳衝前嘗試將板車截停不果，其間貨物散落一地，他懷疑被地上貨物絆倒後跌在板車，連人帶車衝出碼頭墮海。據悉，同事在貨車倒後鏡目睹事發過程，遂報警求助。

消防輪及水警快艇接報到場在附近一帶水域搜索，消防其後在海中發現墮海工人，快艇將傷者送往碼頭，再交由救護車送院。警方事後在海運大廈碼頭及醫院調查，陳身上沒有任何可疑傷勢，案件暫列有人送院時死亡，其死因仍有待剖驗確定，案件由尖沙嘴警區雜項調查隊跟進。

嘉里物流回覆本報查詢，確認事主受聘於嘉里配送服務（香港）有限公司，任職送貨員。公司及員工得悉意外後深感悲傷，向其家屬致深切慰問，並為家屬提供適切協助。公司將會全力配合警方調查。

勞工處表示高度關注，已即時派員到意外現場展開調查。勞工處已向有關僱主發出警告，敦促遵守職業安全及健康法例和採取適當的預防措施，確保工人的工作安全。

相關字詞﹕工業意外

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