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港聞二

入境貨車檢800隻走私大閘蟹 無衛生證明 料轉手賺3倍

【明報專訊】海關前日於深圳灣一輛跨境貨車上檢獲6箱、826隻懷疑走私大閘蟹，約值5萬元，52歲男司機被捕。涉案大閘蟹沒有附上相關證明，懷疑違反食物安全條例，案件已經交由食環處食安中心跟進調查。

每隻6両藏貨斗 X光發現

海關邊境及港口處跨境橋岸科高級督察王祐天表示，根據風險評估及情報分析，關員前日檢查一輛入境貨車時，發現X光影像可疑，在貨斗最前端檢獲6箱大閘蟹，大閘蟹每隻約6両重，估計主要供應本港市場，料可獲2至3倍利潤。

海關9月起已截7800隻

今年9月1日起，海關聯同食安中心展開為期3個月的聯合行動，於海陸空各口岸打擊走私大閘蟹。截至前日為止，海關總共轉介35宗案件予食安中心跟進，其中17宗案件，涉及約1400公斤、7800隻大閘蟹沒有相關衛生證明書。

王祐天表示，海關去年共檢獲約1.5萬公斤懷疑走私大閘蟹，今年暫時檢獲1448公斤，自內地通關後，不法之徒改為利用跨境私家車走私，並以螞蟻搬家形式偷運大閘蟹來港。王祐天提醒，業界切勿進口及售賣來歷不明的大閘蟹，消費者亦應該光顧信譽良好、領有食環署簽發相關許可證的商戶。海關及食安中心會繼續合作打擊走私食品。

翻查資料，自2016年起因檢測大閘蟹二噁英含量標準不一，內地沒再簽發出口供港的「動物衛生證書」批文，商家將大閘蟹先運往鄰近國家，例如日本或韓國，獲當地衛生證明再運到本港出售，導致成本上升，吸引不法之徒走私圖利。

相關字詞﹕走私 大閘蟹

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