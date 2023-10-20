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港聞

港聞二

散工中介涉公開女工資料 事主：天天憂「被借貸」

【明報專訊】一名女子獲轉介到半島酒店「炒散」工作，上班後向俗稱「蛇頭」的中介人詢問何時支薪，但中介人就她未能在指定日子再次上班責罵她。女子發帖講述中介人惡行，中介人涉將其身分證照片傳給別人。中介人否認兩項未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪，昨在屯門裁判法院受審。事主供稱，得悉事件後每天提心吊膽，憂被盜用資料借貸。

追薪被促上班

拒後被告稱「永不用」

被告張子良（49歲）被指約於2022年10月19日未經女子X同意，以WhatsApp信息向另外兩人披露X中英文姓名、電話號碼、身分證號碼等。

事主X供稱，2021年6月認識被告，冀獲他轉介到酒店餐廳上班，將身分證照片、住址等資料給被告，同時加入炒散的WhatsApp群組。被告曾安排半島酒店的炒散予X，X上班後問何時支薪。被告沒有回答，要求X某日於半島酒店宴會部上班，X沒答允，被告叫她不用再上班。X不解，稱被告態度兇惡並罵她，被告在X身分證照片加上「十問九唔應 永不錄用」字句發送給她。

網貼惡行 網民告知資料外傳

X形容事件荒謬，生氣下於連登討論區發帖提及「蛇頭」惡行。其後有網民告知X，從被告處收到X身分證照片，X感尷尬，不同意被告向別人披露其資料。X事後提心吊膽，擔心被跟蹤、淋紅油或利用資料借貸。X在盤問下承認，網民呼籲酒店拒絕和被告合作。

證人陳韋達供稱，見到帖文後聯絡被告，追問他為何拖欠薪金，對方傳來X身分證照片，陳和被告對罵。陳稱討厭有人「以大欺小」，「睇唔過眼」被告出言恐嚇事主，自言與事件無關，只為幫X。案件押後至11月2日續審，被告將出庭自辯。

【案件編號：TMCC777/23】

相關字詞﹕屯門裁判法院 未獲資料當事人同意下披露其個人資料 起底 中介 抄散

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