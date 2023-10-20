「圍魏救趙」6人罪成 官批證人不盡不實促控方查

6名被告為葉偉成（現27歲，下同）、翁耀揚（30歲）、尹亦慷（26歲）、溫燿輝（27歲）、黃俊輝（21歲）及姚梓駿（25歲）。法官陳廣池裁決稱，2019年下半年發生大規模暴動，被告必然從新聞報道和社交平台知悉政治動盪和示威事件，「沒有人以為這是嘉年華慶祝大會」。陳官表示，本案6人於2019年11月18日在油麻地封鎖區被截停，分別搜出生理鹽水、砂糖等物品，必定不是無辜途人。

拒各人證供 指無遠離黑衣

翁耀揚早前自辯稱和友人慶祝生日，溫燿輝稱和友人打邊爐，黃俊輝則稱陪同學打籃球。陳官拒納各人證供，指他們沒留意現場交通情况，亦沒遠離黑衣人的方向，唯一推論是參與示威，壯大暴動者聲勢。對於溫稱和朋友一行5人搭的士到旺角，陳官反駁大部分香港的士僅有4個乘客座位，「被告竟然可以毫無困難，在離開宿舍那一刻找到一部5座位的士」，成案中疑點。

葉偉成、翁耀揚、尹亦慷和溫燿輝傳召辯方證人作供，其中旺角「申子居酒屋」的徐姓總廚稱，親眼見到尹打卡上班，直至晚上11時下班。陳官表示，呈堂工卡的月份和年份均為手寫，欠缺尹的簽名，懷疑徐供辭不盡不實，甚至可能試圖誤導法庭。

【案件編號：DCCC 843/20】

（反修例風暴）