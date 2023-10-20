于品海涉債4億 遭建銀申破產

任擔保人 早前遭入稟追討

破產呈請人為建銀國際海外有限公司，被呈請破產者為于品海。翻查資料，建銀國際早前入稟高院，稱于品海為海外公司Pippen Limited出任擔保人。根據債券條款，Pippen須於2021年3月向建銀國際償還3.84億元，但Pippen違約，只償還約3700萬元，建銀國際遂連本帶利追討約4.16億元。該案今年6月開庭，建銀國際一方申請解除扣押于品海旗下一間已撤銷註冊及沒有營運的公司CIM Company Limited，法庭批准並下令于品海一方支付訟費。

除建銀國際，于品海與南海控股早前亦被招商銀行入稟高院，指南海旗下的美視角有限公司欠債約5340萬美元（約4.17億港元），于品海為該筆貸款擔保人，招行亦要求法庭聲明作為抵押品的橙天嘉禾影城有限公司全部股權屬招行持有。

此外，聯交所上周五（13日）通知上市委員會，已根據上市規則第6.01A（1）條規定，取消南海控股（0680）的上市地位，將於本月31日上午9時起生效，對此南海表明不會申請覆核。

于品海原本持有南海控股59.25%股權，當中45.82%已由德勤接管，于只保留13.43%南海控股，市值3.23億元。

【案件編號：HCB6118/23】