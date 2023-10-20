明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

于品海涉債4億 遭建銀申破產

【明報專訊】網媒「香港01」的母公司「南海控股」主席于品海，前日（18日）被建設銀行旗下公司入稟高院申請破產，司法機構網站顯示，破產呈請聆訊排期12月19日處理。該公司早前入稟指一間海外公司違約欠債，而于出任擔保人，連本帶利追討約4.16億元；法庭文件未有顯示今次破產呈請是否與欠債有關。

任擔保人 早前遭入稟追討

破產呈請人為建銀國際海外有限公司，被呈請破產者為于品海。翻查資料，建銀國際早前入稟高院，稱于品海為海外公司Pippen Limited出任擔保人。根據債券條款，Pippen須於2021年3月向建銀國際償還3.84億元，但Pippen違約，只償還約3700萬元，建銀國際遂連本帶利追討約4.16億元。該案今年6月開庭，建銀國際一方申請解除扣押于品海旗下一間已撤銷註冊及沒有營運的公司CIM Company Limited，法庭批准並下令于品海一方支付訟費。

除建銀國際，于品海與南海控股早前亦被招商銀行入稟高院，指南海旗下的美視角有限公司欠債約5340萬美元（約4.17億港元），于品海為該筆貸款擔保人，招行亦要求法庭聲明作為抵押品的橙天嘉禾影城有限公司全部股權屬招行持有。

此外，聯交所上周五（13日）通知上市委員會，已根據上市規則第6.01A（1）條規定，取消南海控股（0680）的上市地位，將於本月31日上午9時起生效，對此南海表明不會申請覆核。

于品海原本持有南海控股59.25%股權，當中45.82%已由德勤接管，于只保留13.43%南海控股，市值3.23億元。

【案件編號：HCB6118/23】

相關字詞﹕高等法院 破產 于品海 南海控股

上 / 下一篇新聞

港大理大非本地新生 達核准學額34% 張仁良撐放寬「20%限額」 倡獎學金吸帶路學生
港大理大非本地新生 達核准學額34% 張仁良撐放寬「20%限額」 倡獎學金吸帶路學生
話你知：非本地生屬超額收 不影響資助學額
話你知：非本地生屬超額收 不影響資助學額
科技城擬准創科地「原址換地」 議員：現門檻針對住宅宜改
科技城擬准創科地「原址換地」 議員：現門檻針對住宅宜改
倡收地發債券代幣 共享升值減阻力
倡收地發債券代幣 共享升值減阻力
營辦東九線 料明年邀意向
營辦東九線 料明年邀意向
金管局、中央注160億 建一帶一路投資平台 首階段「絲路香港基金」規模78億 投資新能源、基建
金管局、中央注160億 建一帶一路投資平台 首階段「絲路香港基金」規模78億 投資新能源、基建
暫獲三會兩提名 陳琬琛：續戰區選不樂觀
暫獲三會兩提名 陳琬琛：續戰區選不樂觀
7區「4爭2」 江玉歡撐「90後玄學家」參戰
7區「4爭2」 江玉歡撐「90後玄學家」參戰
控辯同意事實：3警元朗站出口短留 現CCTV 92秒 7．21控方擬播片3日 官拒批促快轉
控辯同意事實：3警元朗站出口短留 現CCTV 92秒 7．21控方擬播片3日 官拒批促快轉
控方稱旁聽者呼喝 官：或構藐視
控方稱旁聽者呼喝 官：或構藐視
「圍魏救趙」6人罪成 官批證人不盡不實促控方查
「圍魏救趙」6人罪成 官批證人不盡不實促控方查
保安揭外判用黑工 HKTVmall報警拘14人
保安揭外判用黑工 HKTVmall報警拘14人
散工中介涉公開女工資料 事主：天天憂「被借貸」
散工中介涉公開女工資料 事主：天天憂「被借貸」
愉園欠薪240萬 11月再訊
愉園欠薪240萬 11月再訊
入境貨車檢800隻走私大閘蟹 無衛生證明 料轉手賺3倍
入境貨車檢800隻走私大閘蟹 無衛生證明 料轉手賺3倍
追失控板車墮海 工人海運大廈溺斃
追失控板車墮海 工人海運大廈溺斃
赴洪宴行蹤「昨日冇講今有講」 辯方：點可以話佢講大話?
赴洪宴行蹤「昨日冇講今有講」 辯方：點可以話佢講大話?
截聽監察拘268人 按年倍增 報告：4異常事故非存心不良 口頭勸喻相關人員
截聽監察拘268人 按年倍增 報告：4異常事故非存心不良 口頭勸喻相關人員
北角大廈塌簷篷 石屎狗臂架齊墜
北角大廈塌簷篷 石屎狗臂架齊墜
智方便推數據通用 明年簡化登記認證
智方便推數據通用 明年簡化登記認證
遲交效忠聲明被退休 稅務主任申覆核被拒
遲交效忠聲明被退休 稅務主任申覆核被拒
潮行GBA：佛山小奈良 「仙鹿島」蘿蔔餵鹿
潮行GBA：佛山小奈良 「仙鹿島」蘿蔔餵鹿
灣區手記：逐鹿公園 ／文：尚東美
灣區手記：逐鹿公園 ／文：尚東美
【Emily】立會辯創科 聞尚海龍發言諗起小鳳姐 龍漢標唱《順流逆流》促撤辣
【Emily】立會辯創科 聞尚海龍發言諗起小鳳姐 龍漢標唱《順流逆流》促撤辣
【Emily】膺護專榮譽院士 陳肇始：與抗疫護士共享
【Emily】膺護專榮譽院士 陳肇始：與抗疫護士共享
【Emily】賀亞運港將佳績 馬場周日免費入
【Emily】賀亞運港將佳績 馬場周日免費入
【Emily】民調指八成倡增建 林筱魯倡推「儲款預購資助屋」
【Emily】民調指八成倡增建 林筱魯倡推「儲款預購資助屋」
【Emily】中大文物特展 星級中大人聲音導航
【Emily】中大文物特展 星級中大人聲音導航
【Emily】500盒自家奶送小學 城大院長勉追夢
【Emily】500盒自家奶送小學 城大院長勉追夢