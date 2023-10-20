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港聞二

7區「4爭2」 江玉歡撐「90後玄學家」參戰

【明報專訊】區議會選舉提名期昨踏入第三日，累計有179人報名參選，其中昨日有46人報名參選地區委員會界別（三會），18人參加地區直選。翻查截至昨日的提名名單，在地方直選方面，多區料競爭激烈，原本有3區出現最少4人爭奪兩席，昨新增4個選區情况相若，包括油尖旺北、觀塘西、九龍城北和九龍城南選區。

立法會議員江玉歡昨日陪同兩人報名參選九龍城區議會地方選區，分別為玄學家謝敏婷（謝柳汝），及註冊專業房屋經理林淑芳。

謝敏婷報稱公司董事，翻查資料，她自稱「90後玄學家」，曾在網上拍片講運程，以及教授《易經》、塔羅牌等。她昨表示，因眼見社會不公而決定參選，指當區居民對區內事務求助無門，區議員跟進進度不理想，望當選後可成為政府與市民的橋樑，改善市民生活。她又形容爭取提名的過程「非常困難」，稱作為「政治素人」，她透過民政處轉達爭取提名意願，稱「可能擺風水擺得好」，最終有三會成員致電交流和協助，獲足夠提名。

另外，建制派KOL「黑超哥」許民楓亦於昨日報名參與地方選區選舉，將出戰觀塘西選區。

12年前敗選兩人報名

按現有名單，在地區委員會界別（三會）方面，剩九龍城、觀塘和南區區議會未接獲提名。

翻查昨日名單，有兩人曾於2011年區議會選舉中落選，包括出戰深水埗區的自由黨陳建業，以及出戰元朗區的勞聯副主席譚金蓮。

譚金蓮昨日報名前表示，勞聯在元朗、屯門一帶設培訓中心，接觸不少元朗、天水圍居民，故希望除直選以外，考慮透過地委會界別了解能否協助服務市民。她自言的確予人「空降」之感，但強調勞聯的培訓中心亦有服務群眾。

（區議會選舉）

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