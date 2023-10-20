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港聞二

暫獲三會兩提名 陳琬琛：續戰區選不樂觀

【明報專訊】區議會選舉提名期第三日，多個非建制派政黨仍未獲足夠「三會」提名。部分考慮出戰的獨立民主派爭取提名不易，荃灣區議會主席陳琬琛表示，正積極考慮參選，目前已獲兩名三會委員答應提名，但對能否獲足夠提名不感樂觀。政府一直強調在區內服務必然認識三會委員，陳琬琛指問題不僅認識與否，而是很多委員屬建制派，即使認識也未必會提名民主派。

指多屬建制 認識也未必願提名

陳琬琛自1985年起擔任荃灣區議員，考慮參選主因對該區感情深厚，近期每日均有街坊上門詢問他會否連任，「說你做了那麼多年，如果你不在怎麼辦」。他認為居民無論如何也需要議員協助，冀在能力範圍繼續服務社區。

區議會改制後，區議員新增職責包括支持和宣傳政府政策。被問到會否影響日後反映民意，陳琬琛自稱過去多年主要關注民生議題，「不認為政府連民生都不准我們提、不准我們做」。至於選區範圍擴大，他說以往也接收來自全港各區的求助個案，認為分別不大，但承認如果資源沒相應增加，工作更辛苦。

陳琬琛稱目前主要透過民政處聯絡三會委員及接觸相熟委員，惟不少本身認識的委員在今年三會換屆後已卸任。參選區議會須獲分區、防火及滅罪會各3名委員提名，目前僅兩人答應提名，對於能否獲足夠提名，陳不樂觀。他期望今屆區選能容許更多人參選，給選民更多選擇。

倘最終無法參選，陳琬琛約38年區議員生涯將畫上句號，未來何去何從，陳似乎未有定案，只道「到時再諗」。

稱難入閘 民主派毛家俊棄爭連任

「區政聯盟」成員、大埔前區議員區鎮樺正積極爭取三會委員提名，已聯絡相識的委員，惟「沒人敢答應」。他說大埔已有多名建制派參選，憂慮三會委員最終沒空間提名非建制派。區鎮樺強調即使區議會改制，仍有很多民主派支持者需要區議員服務，如果最終參選人少，反映新制度同時排斥非建制派和部分建制派，「是排擠不想見到的人」。曾表示會考慮參選的大埔區議會主席毛家俊表示，據他了解建制內部也在競逐三會提名，評估民主派入閘機會低，將不會參選。

（區議會選舉）

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