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金管局、中央注160億 建一帶一路投資平台 首階段「絲路香港基金」規模78億 投資新能源、基建

【明報專訊】為期兩日的北京一帶一路國際合作高峰論壇前日（18日）結束，隨團訪京的財政司長陳茂波昨出席香港金融管理局（金管局）與中央成立的絲路基金有限責任公司（絲路基金）簽訂合作框架儀式，共同成立「一帶一路」投資平台。按照協議，雙方將分階段向平台注資不逾150億元人民幣（約162億港元），首階段將成立總額不超過10億美元（約78億港元）的「絲路香港旗艦影響力基金」，投資能源轉型等領域。

出席簽訂儀式前，陳茂波在金管局總裁余偉文陪同下，拜會中國人民銀行行長潘功勝，就經濟狀况、金融管理和發展等議題交換意見。

合作協議下，雙方將分階段向平台共同出資不超過150億元人民幣或其他等值貨幣，尋求境內外投資合作機會。雙方首階段將側重投資能源轉型和基礎設施等領域的項目，並成立總額不超過10億美元或等值人民幣的「絲路香港旗艦影響力基金」，望可拓展環境、社會和治理相關主題的投資機會。

李：東盟國首選 有計劃訪中東歐洲

絲路基金在2014年由中央金融機構在北京成立，據基金網站介紹，基金規模為400億美元和1000億元人民幣，為推動「一帶一路」發展的中長期開發投資基金。

另外，特首李家超於北京受訪時表示，對國家主席習近平一帶一路提出的「八項行動」感到振奮，會為本港於投資及融資、保險、建築、工程設計、會計、法律和顧問服務等方面帶來更多發展空間。他又稱，香港有八大中心的定位，與共建「一帶一路」有關。

李家超又提及，他於論壇上與主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥講述本港近况。

被問到有否計劃出訪西方國家，李家超稱「東盟國家是我的首選」，又稱其他國家，包括中東或歐洲國家，都會有訪問計劃。

「企業家大會」3涉港項目簽約 值35億

李家超亦表示，周二（17日）在北京舉行的「企業家大會」簽約環節中，有3個涉及香港企業的項目，包括醫療技術、創科和投資合作，合共4.5億美元（約35.1億港元），未來香港會繼續發揮一帶一路建設重要節點的角色，參與和推動「八項行動」。

相關字詞﹕絲路基金 金管局 一帶一路

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