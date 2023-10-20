明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

營辦東九線 料明年邀意向

【明報專訊】特首李家超下周三（25日）發表任內第二份《施政報告》，據悉將交代研究近10年的東九龍線項目最新進展。綜合多個消息，政府最快明年邀請有意營運者遞交意向書，當局檢視後會再準備招標文件，其後經公開招標批出項目。有立法會議員分析，當局收集意向後，或需再花一年半至兩年訂立招標條件及詳細研究，最快2025年底至2026年初招標。

政府早於《鐵路發展策略2014》提出興建東九龍線，當時建議走線為鑽石山至寶琳，且為重鐵項目。惟去年10月《施政報告》公布後，政府改稱探討以「高架捷運系統」取代重鐵，走線不再延伸至將軍澳寶琳，僅由彩虹出發至寶達，車程時間約10多分鐘。

本報8月曾報道，政府原稱今年上半年完成並公布東九龍線技術研究結果，但一直未公布，據悉是因研究原只涵蓋輕鐵模式的智軌（ART）及巴士專線模式的快速公交系統（BRT），但後來加入當時熱議的比亞迪雲巴技術方案。

顏汶羽：最快2025招標 2028通車

政府消息人士稱，新一份施政報告將交代東九龍線項目最新進展，最快明年邀請有興趣的營運商提交意向書。民建聯九龍東立法會議員顏汶羽分析，如消息屬實，當局最快明年初收集意向後，當局仍需一年半至兩年研究訂立招標條件及撰寫相關文件，同時需詳細研究項目，即最快2025年底至2026年初公開招標及向立法會申請撥款。

至於最快何時落成，顏認為內地採用新技術建成的非重鐵項目，由拍板到落成只需約一年，以「香港速度」估計至少兩年，即2028年才有望開通。

鄧家彪倡「一標過」 省申撥款時間

工聯會九龍東立法會議員鄧家彪稱，據他了解，政府內部目標東九龍線於今屆政府任期內動工（2027年6月前），一般而言工程撥款通常分為勘探設計及建造兩部分，建議當局如盼提速，可採用「一標過」形式，一次過為兩部分招標及申請撥款，以及考慮成立專家委員會，以更高規格審批標書。鄧又稱，現時當局已擬定走線由彩虹至寶達，惟當局興建及招標時，應考慮項目採用技術有否空間容許日後延伸路線。

（施政報告前瞻）

上 / 下一篇新聞

港大理大非本地新生 達核准學額34% 張仁良撐放寬「20%限額」 倡獎學金吸帶路學生
港大理大非本地新生 達核准學額34% 張仁良撐放寬「20%限額」 倡獎學金吸帶路學生
話你知：非本地生屬超額收 不影響資助學額
話你知：非本地生屬超額收 不影響資助學額
科技城擬准創科地「原址換地」 議員：現門檻針對住宅宜改
科技城擬准創科地「原址換地」 議員：現門檻針對住宅宜改
倡收地發債券代幣 共享升值減阻力
倡收地發債券代幣 共享升值減阻力
金管局、中央注160億 建一帶一路投資平台 首階段「絲路香港基金」規模78億 投資新能源、基建
金管局、中央注160億 建一帶一路投資平台 首階段「絲路香港基金」規模78億 投資新能源、基建
暫獲三會兩提名 陳琬琛：續戰區選不樂觀
暫獲三會兩提名 陳琬琛：續戰區選不樂觀
7區「4爭2」 江玉歡撐「90後玄學家」參戰
7區「4爭2」 江玉歡撐「90後玄學家」參戰
于品海涉債4億 遭建銀申破產
于品海涉債4億 遭建銀申破產
控辯同意事實：3警元朗站出口短留 現CCTV 92秒 7．21控方擬播片3日 官拒批促快轉
控辯同意事實：3警元朗站出口短留 現CCTV 92秒 7．21控方擬播片3日 官拒批促快轉
控方稱旁聽者呼喝 官：或構藐視
控方稱旁聽者呼喝 官：或構藐視
「圍魏救趙」6人罪成 官批證人不盡不實促控方查
「圍魏救趙」6人罪成 官批證人不盡不實促控方查
保安揭外判用黑工 HKTVmall報警拘14人
保安揭外判用黑工 HKTVmall報警拘14人
散工中介涉公開女工資料 事主：天天憂「被借貸」
散工中介涉公開女工資料 事主：天天憂「被借貸」
愉園欠薪240萬 11月再訊
愉園欠薪240萬 11月再訊
入境貨車檢800隻走私大閘蟹 無衛生證明 料轉手賺3倍
入境貨車檢800隻走私大閘蟹 無衛生證明 料轉手賺3倍
追失控板車墮海 工人海運大廈溺斃
追失控板車墮海 工人海運大廈溺斃
赴洪宴行蹤「昨日冇講今有講」 辯方：點可以話佢講大話?
赴洪宴行蹤「昨日冇講今有講」 辯方：點可以話佢講大話?
截聽監察拘268人 按年倍增 報告：4異常事故非存心不良 口頭勸喻相關人員
截聽監察拘268人 按年倍增 報告：4異常事故非存心不良 口頭勸喻相關人員
北角大廈塌簷篷 石屎狗臂架齊墜
北角大廈塌簷篷 石屎狗臂架齊墜
智方便推數據通用 明年簡化登記認證
智方便推數據通用 明年簡化登記認證
遲交效忠聲明被退休 稅務主任申覆核被拒
遲交效忠聲明被退休 稅務主任申覆核被拒
潮行GBA：佛山小奈良 「仙鹿島」蘿蔔餵鹿
潮行GBA：佛山小奈良 「仙鹿島」蘿蔔餵鹿
灣區手記：逐鹿公園 ／文：尚東美
灣區手記：逐鹿公園 ／文：尚東美
【Emily】立會辯創科 聞尚海龍發言諗起小鳳姐 龍漢標唱《順流逆流》促撤辣
【Emily】立會辯創科 聞尚海龍發言諗起小鳳姐 龍漢標唱《順流逆流》促撤辣
【Emily】膺護專榮譽院士 陳肇始：與抗疫護士共享
【Emily】膺護專榮譽院士 陳肇始：與抗疫護士共享
【Emily】賀亞運港將佳績 馬場周日免費入
【Emily】賀亞運港將佳績 馬場周日免費入
【Emily】民調指八成倡增建 林筱魯倡推「儲款預購資助屋」
【Emily】民調指八成倡增建 林筱魯倡推「儲款預購資助屋」
【Emily】中大文物特展 星級中大人聲音導航
【Emily】中大文物特展 星級中大人聲音導航
【Emily】500盒自家奶送小學 城大院長勉追夢
【Emily】500盒自家奶送小學 城大院長勉追夢