營辦東九線 料明年邀意向

政府早於《鐵路發展策略2014》提出興建東九龍線，當時建議走線為鑽石山至寶琳，且為重鐵項目。惟去年10月《施政報告》公布後，政府改稱探討以「高架捷運系統」取代重鐵，走線不再延伸至將軍澳寶琳，僅由彩虹出發至寶達，車程時間約10多分鐘。

本報8月曾報道，政府原稱今年上半年完成並公布東九龍線技術研究結果，但一直未公布，據悉是因研究原只涵蓋輕鐵模式的智軌（ART）及巴士專線模式的快速公交系統（BRT），但後來加入當時熱議的比亞迪雲巴技術方案。

顏汶羽：最快2025招標 2028通車

政府消息人士稱，新一份施政報告將交代東九龍線項目最新進展，最快明年邀請有興趣的營運商提交意向書。民建聯九龍東立法會議員顏汶羽分析，如消息屬實，當局最快明年初收集意向後，當局仍需一年半至兩年研究訂立招標條件及撰寫相關文件，同時需詳細研究項目，即最快2025年底至2026年初公開招標及向立法會申請撥款。

至於最快何時落成，顏認為內地採用新技術建成的非重鐵項目，由拍板到落成只需約一年，以「香港速度」估計至少兩年，即2028年才有望開通。

鄧家彪倡「一標過」 省申撥款時間

工聯會九龍東立法會議員鄧家彪稱，據他了解，政府內部目標東九龍線於今屆政府任期內動工（2027年6月前），一般而言工程撥款通常分為勘探設計及建造兩部分，建議當局如盼提速，可採用「一標過」形式，一次過為兩部分招標及申請撥款，以及考慮成立專家委員會，以更高規格審批標書。鄧又稱，現時當局已擬定走線由彩虹至寶達，惟當局興建及招標時，應考慮項目採用技術有否空間容許日後延伸路線。

（施政報告前瞻）