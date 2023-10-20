倡收地發債券代幣 共享升值減阻力

利率可與GDP稅收掛鈎

據政府今年5月公布的新田科技城建議發展大綱圖，當中不少土地由個人、公司持有，又或屬原居民祖堂地。團結香港基金今年8月提議政府發行「新田科技城發展債券」，利率分固定和浮動部分，浮動利率可與新田科技城發展的指標如本地生產總值、衍生的政府稅收等掛鈎，作為收地的賠償選項。

基金副總裁葉文祺向本報表示，以往收地只以現金一次賠償，原有業權人無法分享土地升值帶來的紅利，債券方案有助緩和收地的阻力及困難。

政府近年有意推動本港Web 3發展，邱達根建議相關債券可用具資產擔保的代幣（asset-backed token，ABT）形式發行，並容許持有人日後在第二市場轉讓。新田土地業權分散，或令分配賠償情况複雜，邱稱一些新界原居民曾與他聯絡，認為若能以ABT形式處理賠償，並作為持有土地的證明，有助梳理賠償問題。

邱達根：政府發行示範

扭JPEX案負面印象

邱達根提到，近期JPEX案後，市民對虛擬資產印象或負面，由政府發行具資產擔保代幣，可作為示範，令公眾認識虛擬資產不止是炒賣，而是有實際應用價值。

翻查資料，特區政府發行代幣債券已有先例，今年2月就以區塊鏈技術為基礎推出試驗計劃，發售首批8億元的代幣化綠色債券，供機構投資者認購。

（施政報告前瞻）