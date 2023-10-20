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港大理大非本地新生 達核准學額34% 張仁良撐放寬「20%限額」 倡獎學金吸帶路學生

【明報專訊】8間資助大學收非本地生的「20%限額」有望提升，消息稱《施政報告》公布放寬至不多於40%限額。近年不少大學非本地生呈升勢，港大和理大上學年取錄的一年級非本地學士生，達核准收生學額約34%。教大前校長張仁良支持放寬限額，建議提供獎學金支援「一帶一路」國家的學生來港升學。

八大6校逾「20%限額」

教資會回覆本報數據顯示，多間資助大學近年非本地一年級學士生持續上升，上學年6間大學收生均超出核准收生學額的20%。其中港大上學年取錄1058人，達核准收生學額3040人的34.8%，成八大之冠；其次是理大，收807人，達34.3%（見表）。

至於全校整體情况，港大和科大的非本地生最少連續5年超出「20%限額」，其中港大由2018/19學年取錄2826人，達核准收生學額的20.6%，一直升至上學年的3636人，達26.3%，是八大之中最高。科大由2018/19學年的1667人（20.7%），升至上學年1913人（22.6%）。

港大：積極維持內地海外各半

本報向港大查詢哪個原居地的非本地生佔最多，校方未正面回覆，稱今學年取錄的非本地學生來自40多個國家及地區，港大積極維持當中內地生與海外生比例各半，又說「港大作為全球最國際化的大學」，按教資會的限額從各地盡錄優秀非本地生。

今年8月卸任的教育大學前校長張仁良向本報說，原本的「20%限額」局限大，應有所放寬，有助大學邁向國際化，尤其對綜合型大學有幫助。他稱，英美學生未必首選來港，相信對發展中國家或地區學生而言，香港則是首選，「無論那地方窮不窮，一定有尖子」，又說非本地生畢業後可留港工作，縱回鄉亦是「掛着香港畢業的招牌」，或吸引更多當地人來港讀書，建議教資會和八大為「一帶一路」國家的學生提供獎學金。

張：不應塘水滾塘魚

對於有指增收非本地生或剝奪本地生的教學資源，張仁良稱「每課室坐多一兩個（非本地）學生，沒什麼大不了」，院校不應「塘水滾塘魚」，認為香港學生亦可多與非本地生交流從中學習，院校要保障本地生學習機會，且解決非本地生住宿等問題。

教資會未回應哪學年起放寬收非本地生限額，稱會續為教育局提供意見及支援。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕非本地生 資助大學

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