灣區手記：逐鹿公園 ／文：尚東美

報道指出，這240頭鹿因有破壞農作物等行為，被安置在不對外公開的「特別柵欄」內，並非在奈良公園追着遊客討食的鹿。至於在佛山生活的梅花鹿，飢餓就談不上，因為人多鹿少，10元一大包的紅蘿蔔條，花半日都餵不完，而且不少遊客「順手」餵麵包、零食、水果等，與其怕鹿餓壞，倒不如怕牠們消化不良。網上不斷有人呼籲別胡亂餵鹿，但採訪當日仍看到職員阻止一名母親和孩子給鹿餵葡萄。

其實政府設仙鹿島和松鼠島，讓市民親近動物，用意甚好，但也是對園區管理與公民意識的一大考驗。短短一個上午，除了餵葡萄，筆者還看到有小孩追鹿、打鹿、踢鹿等，甚至有成人為了拍得一張好照片，用蘿蔔條拍打鹿頭欲吸引其注意。對於這些行為，職員有否足夠監察？他們又能否勸阻？

另一方面，圈養地方有限，為免梅花鹿追撞遊人或逃走，大多數鹿的兩隻後腿都綁了索帶，走動是沒問題，跑跳就不太可能。此外，松鼠的活動範圍也受限制。雖然這些安排都是為了保護人和動物，但筆者也希望日後有改善，做到真正的人與自然共存。

文：尚東美