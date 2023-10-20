明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區手記：逐鹿公園 ／文：尚東美

【明報專訊】採訪佛山仙鹿島時，剛好看到日本《讀賣新聞》一則報道，長期致力保護奈良鹿的奈良鹿愛護會被自家獸醫舉報，指約240頭鹿當中，超過70%長期飢餓，另每年逾50頭鹿死亡，疑有虐待行為。

報道指出，這240頭鹿因有破壞農作物等行為，被安置在不對外公開的「特別柵欄」內，並非在奈良公園追着遊客討食的鹿。至於在佛山生活的梅花鹿，飢餓就談不上，因為人多鹿少，10元一大包的紅蘿蔔條，花半日都餵不完，而且不少遊客「順手」餵麵包、零食、水果等，與其怕鹿餓壞，倒不如怕牠們消化不良。網上不斷有人呼籲別胡亂餵鹿，但採訪當日仍看到職員阻止一名母親和孩子給鹿餵葡萄。

其實政府設仙鹿島和松鼠島，讓市民親近動物，用意甚好，但也是對園區管理與公民意識的一大考驗。短短一個上午，除了餵葡萄，筆者還看到有小孩追鹿、打鹿、踢鹿等，甚至有成人為了拍得一張好照片，用蘿蔔條拍打鹿頭欲吸引其注意。對於這些行為，職員有否足夠監察？他們又能否勸阻？

另一方面，圈養地方有限，為免梅花鹿追撞遊人或逃走，大多數鹿的兩隻後腿都綁了索帶，走動是沒問題，跑跳就不太可能。此外，松鼠的活動範圍也受限制。雖然這些安排都是為了保護人和動物，但筆者也希望日後有改善，做到真正的人與自然共存。

文：尚東美

上 / 下一篇新聞

港大理大非本地新生 達核准學額34% 張仁良撐放寬「20%限額」 倡獎學金吸帶路學生
港大理大非本地新生 達核准學額34% 張仁良撐放寬「20%限額」 倡獎學金吸帶路學生
話你知：非本地生屬超額收 不影響資助學額
話你知：非本地生屬超額收 不影響資助學額
科技城擬准創科地「原址換地」 議員：現門檻針對住宅宜改
科技城擬准創科地「原址換地」 議員：現門檻針對住宅宜改
倡收地發債券代幣 共享升值減阻力
倡收地發債券代幣 共享升值減阻力
營辦東九線 料明年邀意向
營辦東九線 料明年邀意向
金管局、中央注160億 建一帶一路投資平台 首階段「絲路香港基金」規模78億 投資新能源、基建
金管局、中央注160億 建一帶一路投資平台 首階段「絲路香港基金」規模78億 投資新能源、基建
暫獲三會兩提名 陳琬琛：續戰區選不樂觀
暫獲三會兩提名 陳琬琛：續戰區選不樂觀
7區「4爭2」 江玉歡撐「90後玄學家」參戰
7區「4爭2」 江玉歡撐「90後玄學家」參戰
于品海涉債4億 遭建銀申破產
于品海涉債4億 遭建銀申破產
控辯同意事實：3警元朗站出口短留 現CCTV 92秒 7．21控方擬播片3日 官拒批促快轉
控辯同意事實：3警元朗站出口短留 現CCTV 92秒 7．21控方擬播片3日 官拒批促快轉
控方稱旁聽者呼喝 官：或構藐視
控方稱旁聽者呼喝 官：或構藐視
「圍魏救趙」6人罪成 官批證人不盡不實促控方查
「圍魏救趙」6人罪成 官批證人不盡不實促控方查
保安揭外判用黑工 HKTVmall報警拘14人
保安揭外判用黑工 HKTVmall報警拘14人
散工中介涉公開女工資料 事主：天天憂「被借貸」
散工中介涉公開女工資料 事主：天天憂「被借貸」
愉園欠薪240萬 11月再訊
愉園欠薪240萬 11月再訊
入境貨車檢800隻走私大閘蟹 無衛生證明 料轉手賺3倍
入境貨車檢800隻走私大閘蟹 無衛生證明 料轉手賺3倍
追失控板車墮海 工人海運大廈溺斃
追失控板車墮海 工人海運大廈溺斃
赴洪宴行蹤「昨日冇講今有講」 辯方：點可以話佢講大話?
赴洪宴行蹤「昨日冇講今有講」 辯方：點可以話佢講大話?
截聽監察拘268人 按年倍增 報告：4異常事故非存心不良 口頭勸喻相關人員
截聽監察拘268人 按年倍增 報告：4異常事故非存心不良 口頭勸喻相關人員
北角大廈塌簷篷 石屎狗臂架齊墜
北角大廈塌簷篷 石屎狗臂架齊墜
智方便推數據通用 明年簡化登記認證
智方便推數據通用 明年簡化登記認證
遲交效忠聲明被退休 稅務主任申覆核被拒
遲交效忠聲明被退休 稅務主任申覆核被拒
潮行GBA：佛山小奈良 「仙鹿島」蘿蔔餵鹿
潮行GBA：佛山小奈良 「仙鹿島」蘿蔔餵鹿
【Emily】立會辯創科 聞尚海龍發言諗起小鳳姐 龍漢標唱《順流逆流》促撤辣
【Emily】立會辯創科 聞尚海龍發言諗起小鳳姐 龍漢標唱《順流逆流》促撤辣
【Emily】膺護專榮譽院士 陳肇始：與抗疫護士共享
【Emily】膺護專榮譽院士 陳肇始：與抗疫護士共享
【Emily】賀亞運港將佳績 馬場周日免費入
【Emily】賀亞運港將佳績 馬場周日免費入
【Emily】民調指八成倡增建 林筱魯倡推「儲款預購資助屋」
【Emily】民調指八成倡增建 林筱魯倡推「儲款預購資助屋」
【Emily】中大文物特展 星級中大人聲音導航
【Emily】中大文物特展 星級中大人聲音導航
【Emily】500盒自家奶送小學 城大院長勉追夢
【Emily】500盒自家奶送小學 城大院長勉追夢