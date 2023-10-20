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港聞二

潮行GBA：佛山小奈良 「仙鹿島」蘿蔔餵鹿

【明報專訊】公園餵鹿可說是去日本奈良旅遊的必然行程，如果沒時間赴日，大家也可考慮用一天時間，去網民稱為「大灣區小奈良」的佛山仙鹿島，過一過餵鹿的癮。

明報記者 陳子凌

濱江濕地公園免費新景區

仙鹿島其實是佛山新城濱江濕地公園內面積約1.3萬平方米的大草坪，今年8月才正式免費對外開放。仙鹿島放養了10隻從山東引進的梅花鹿，以木欄圍住。雖然數量難以跟有逾千頭鹿的奈良公園相比，但跟奈良公園一樣，遊人可與仙鹿島的梅花鹿零距離接觸，這些鹿亦不怕人，任由大家拍照打卡。

考慮到鹿的健康，仙鹿島嚴禁遊人自行投餵。如欲餵鹿，島上有紅蘿蔔條出售，一袋10元人民幣。此外，仙鹿島不許攜帶寵物，亦禁止在島上玩滑板，避免鹿受驚嚇。除了梅花鹿，仙鹿島也養了一群白兔，另亦建了鴿屋，讓大眾可接觸更多動物。

親親兔與鴿 松鼠穿梭松木間

由仙鹿島向東行約800米，是濱江濕地公園另一處給大眾接近大自然小動物的松鼠島。松鼠島面積約4000平方米，主要栽種松木，樹上建有小屋供松鼠棲息，用網道相連，50隻從海南引進的松鼠在網道自由穿梭，市民可遠距觀賞。

其實濱江濕地公園本身就是一處景點。公園依東平河南岸而建，長3.8公里，是佛山新城濱河景觀帶的一部分，並按照東平河的自然環境特點，最大限度保護原有生態，為大量淡水魚和鳥類昆蟲提供生存繁殖的棲息地。公園種植了面積近5000平方米的紅樹林，以及130多種喬灌木品種。

鄰近水上樂園 可野餐踩單車

此外，公園有步行綠道、單車徑、兒童遊樂場、可供野餐的草地，以及另外收費的六松水上樂園。因此，濱江濕地公園本身就是一家大小假日消閒的地方。

交通方面，大家可以乘高鐵至廣州南站，轉搭的士或網約車，車程約半小時；亦可於廣州南站乘佛山地鐵2號線至魁奇路站，再轉廣佛地鐵線於東平站下車，步行約800米便到濱江濕地公園。東平站附近亦有保利東瑞廣場、愛琴海購物公園等商場可逛。

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