賣冒牌小熊維尼T恤 影衰Mi檔主罰款1萬

女店員自簽守行為

男被告涉隱世市集煽動案

女被告為售貨員何樂瑤（21歲），男被告為檔主李龍現（53歲）。控辯雙方達成共識，男被告承認控罪和控方案情，女被告獲准以2000元簽保守行為18個月。男被告承認案情指，關員2022年7月打擊假貨，喬裝顧客往旺角銀城廣場1樓，發現女被告在「影衰Mi雜貨店」獨自看檔。關員在檔口購買約300元的小熊維尼T恤，其後檢走「Little Twin Stars」T恤和「Hello Kitty」銀包等，懷疑全是假貨。

男被告不久到場，他向海關人員自稱檔口負責人，又稱涉事貨品為真貨。女被告則在錄影會面承認受聘為售貨員，但無法確認貨品真偽。調查發現，檔口貨物全是假貨。

庭上透露，男被告有其他不同類型案底，翻查資料為「隱世市集」擺檔案。辯方庭上求情，指男被告早前完成心臟和血管瘤手術，健康不佳；本案涉值4000多元貨品，屬小本零售生意，冀法庭輕判。裁判官溫紹明聽畢表示，考慮本案情節和男被告背景，判男被告罰款1萬元。

【案件編號：WKCC 3104/23】