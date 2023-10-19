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港聞二

浸大粵港澳調查 港加薪4.3%最高

【明報專訊】浸會大學去年聯同香港人才管理協會、廣東省人才開發與管理研究會等多個機構進行粵港澳大灣區薪酬調查，發現香港今年平均薪金加幅為3.6%至4.3%，加幅高於澳門和廣東省城市。本港應屆畢業生中，「工程」職能學士學位或本科畢業生平均起薪點為20,950元，是各職能中最高平均起薪點。調查預計本港2024年各職級的整體調整加幅將介乎3.5%至3.8%，同樣較澳門和其他大灣區廣東省城市高。

工程類起薪近2.1萬元 各科最高

6間機構於今年7月至9月期間收回292份問卷，涉及18.3萬粵港澳大灣區僱員。當中有87份來自香港機構；21份來自澳門機構和184份來自廣東省城市機構。調查從三地選取10個不同行業，並對其基層員工、職員、中層和管理層員工的僱員福利和人事變動等7方面進行分析。澳門今年的平均薪金加幅為3.2%至4%；廣東省城市則有2%至2.2%。

三地今年加幅均低於疫前

三地的今年加薪幅度都較疫情前低，而三地同樣以「機構整體業績」為調整各職級僱員薪金的最重要考慮因素；其次為「個人表現」。參與調查的香港機構中，超過八成有實施僱員獎勵計劃，機構向不同職級員工提供的固定花紅平均為1個月；非固定花紅則有0.9至1.6個月。同時有約四成香港機構向員工提供1天全薪「生日假」，日數與去年一樣；「考試假」則平均有2.2至4.3天，較去年平均增加0.5天。

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