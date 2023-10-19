浸大粵港澳調查 港加薪4.3%最高

工程類起薪近2.1萬元 各科最高

6間機構於今年7月至9月期間收回292份問卷，涉及18.3萬粵港澳大灣區僱員。當中有87份來自香港機構；21份來自澳門機構和184份來自廣東省城市機構。調查從三地選取10個不同行業，並對其基層員工、職員、中層和管理層員工的僱員福利和人事變動等7方面進行分析。澳門今年的平均薪金加幅為3.2%至4%；廣東省城市則有2%至2.2%。

三地今年加幅均低於疫前

三地的今年加薪幅度都較疫情前低，而三地同樣以「機構整體業績」為調整各職級僱員薪金的最重要考慮因素；其次為「個人表現」。參與調查的香港機構中，超過八成有實施僱員獎勵計劃，機構向不同職級員工提供的固定花紅平均為1個月；非固定花紅則有0.9至1.6個月。同時有約四成香港機構向員工提供1天全薪「生日假」，日數與去年一樣；「考試假」則平均有2.2至4.3天，較去年平均增加0.5天。