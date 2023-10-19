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港聞

港聞二

客貨車司機涉毒駕 越線撼巴士跟車亡

【明報專訊】青衣昨日發生致命車禍，一輛速遞客貨車駛經青康路時失控剷上路中分隔石壆，飛至對面行車線猛撼巴士，客貨車嚴重損毁，兩車司機及客貨車跟車被困車廂，跟車工人重傷昏迷送院不治。客貨車司機快速口腔液測試呈陽性，涉嫌毒後駕駛及危險駕駛被捕。

被困車廂的56歲姓丘跟車男工人多處嚴重受傷，消防救出時已陷昏迷，救護員即場初步治理並裝上自動心外壓機，送院搶救後證實傷重不治。54歲姓冼客貨車男司機及60歲姓唐巴士男車長，多處受傷清醒，由救護車送院治理。客貨車司機經警方快速口腔液測試呈陽性，涉嫌毒後駕駛及危險駕駛引致他人死亡被捕。

客貨車失控剷石壆

事發昨早10時許，一輛43號線九巴駛離長青巴士站轉出青康路，沿慢線落斜往青衣西路方向，與此同時，冼駕駛速遞公司客貨車反方向駛至，客貨車失控剷上路中分隔石壆，隨即翻側飛至對面行車線，車頂猛撼駛至的巴士。兩車司機及客貨車跟車工人被困車廂，接報到場消防先將車輛固定，救出被困車長。後利用工具把客貨車撬開，先後救出司機及乘客，兩車司機由救護車送往瑪嘉烈醫院治理，跟車工人則送往仁濟醫院，惟搶救後證實不治。

警查意外起因 尋目擊者

客貨車全車嚴重損毁，形同廢鐵，車輛零件及車廂單張散落一地，涉事巴士右邊擋風玻璃被破開大洞。警方將涉事一段青康路臨時封閉，意外起因仍有待調查，案件交由新界南總區交通部特別調查隊跟進。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 1348或3661 1346與調查人員聯絡。

相關字詞﹕客貨車 九巴 致命車禍

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