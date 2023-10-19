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帶路設施聯通資金融通 李家超：未來全力加強

【明報專訊】第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇昨於北京舉行開幕儀式，特首李家超率70人代表團出席訪京，他於其中兩場論壇致辭時表示，未來會全力加強與一帶一路國家的設施聯通和資金融通，發展雙邊和多邊經貿關係；亦會從積極融入國家發展大局、促進文明互鑑等4方面推動一帶一路地方合作，實現互利共贏。

李：港創科中心 河套大有可為

國家主席習近平昨日在開幕式上發表講話，宣布中國支持高質量共建一帶一路的8項行動，包括構建一帶一路立體互聯互通網絡及推動科技創新等。李家超出席開幕式後表示，香港致力建成國際創科中心，可融入國家發展大局，在河套規劃方面大有可為。

李家超獲邀於互聯互通高級別論壇以及地方合作專題論壇發言。他在高級別論壇表示，基礎建設「硬聯通」和規則標準「軟聯通」為一帶一路的「重要領域」，舉例本港與約50個一帶一路共建國家簽訂民航協定，或國際民航過境協定，陸路則連接內地逾4萬公里的高鐵網絡；規則標準上，本港為全球最大的離岸人民幣業務樞紐，亦為一帶一路的資金互聯互通提供重要渠道。他又稱本港是中外文化藝術交流中心，舉例西九的故宮文化博物館及M+博物館成旅客必到的「熱點」，稱「旅遊業復蘇強勁」。

在北京參加活動的行政會議成員陳清霞表示，本港要以習迎平重要講話為指導，對標落實8項行動，利用金融、法律、商務及外聯等方面特有功能優勢，高水平助推及服務一帶一路建設，「促進國家高質量對外開放，深化本港與世界各國合作，提升國際競爭力」。

參與論壇的貿發局主席林建岳稱，香港是共建一帶一路的關鍵節點，亦是內地企業發掘「一帶一路」機遇的首選商貿平台。他稱香港具備一國兩制的優勢，可引導國際資金配對優質項目的重要角色，提供各種融資及風險管理服務，有助一帶一路沿線國家金融解決方案的需求。

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