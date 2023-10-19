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立會復會表決夠人 多時段在席不過半

【明報專訊】本報早前報道立法會今年度三分之二政府法案三讀表決時，在席議員不足法定人數。立法會在暑假後昨日復會，不記名表決《2023年產品環保責任（修訂）條例草案》時有79人在席，開會人數明顯較之前多。本報點算，辯論法案及議員議案時不少時段未達法定人數（45人）。立法會主席梁君彥認為，議員留意到外界意見，「會做回他們的責任」。內會主席李慧琼稱早前與建制派班長廖長江鼓勵議員多出席會議，但強調並非指令，「見到今日（昨日）大家經過鼓勵，都出席得好理想」。

本報早前統計，立法會今年度至7月休會通過24項政府法案，當中16項三讀時在席議員不足全體一半的法定人數。立法會大會昨復會，有傳媒報道建制派內部要求不記名表決亦需過半人在席，議員離開立法會逾一小時須報告。

立法會昨日表決一項政府法案，為分階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品的條例草案。法案二讀和三讀時以不記名方式舉手通過，有79名議員在席，10名議員缺席。其中廖長江、新民黨葉劉淑儀、經民聯林健鋒及陳祖恒、陳健波、梁毓偉、邱達根、霍啟剛出席北京「一帶一路」高峰論壇。另外兩名缺席投票者為謝偉俊及勞聯周小松。

本報記者昨日每小時點算會議廳在席人數，除了早上議員質詢，下午辯論政府法案及議員議案時大部分時間在席議員均不足法定人數（見表），但至少有20或以上議員在席。

回應出席率 梁君彥：你們有眼見

梁君彥昨日表示，議員如何履行職責是其責任，由議員自行處理。至於昨日大會出席率有否改善，梁認為議會運作透明，「你們有眼見」，並稱「我諗議員留意到外間對他們的意見，他們會做回他們的責任」。

李慧琼稱鼓勵出席「不是指令」

李慧琼指出履職開會、積極反映民意是議為員責任，她留意到市民意見和傳媒報道，為了提升自我要求，遂與班長廖長江鼓勵議員多出席會議。李慧琼表示，從昨日表決可見議員重視社會意見，「見到今日大家經過鼓勵，都出席得好理想」，又稱議員履職受公眾監察，「所以不是什麼指令，千萬別這樣講」。

本年度參與4次政府法案表決的選委會議員江玉歡承認需改善個人表現，未來會參與更多表決。她相信議員「識做」，明白社會對議員有期望。

相關字詞﹕出席率 李慧琼 梁君彥 法定人數 立法會會議 立法會議員

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