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港聞

港聞二

破儲物櫃密碼偷同袍700元 關員囚9周

【明報專訊】時任海關關員在機場超級一號貨站的海關更衣室，破解同袍的儲物櫃密碼後兩度偷取共700元現金，同袍在櫃內放置手機偷拍揭發。被告早前承認兩項盜竊罪及一項企圖盜竊罪，裁判官昨在東區裁判法院判刑時批評，被告乘無人之際開啟同袍儲物櫃，身為紀律部隊人員，罪責更重，判囚9周。

求情稱拮据 官：月內三犯嚴重

被告胡亮豪（38歲）為前關員。法庭早前索取被告的背景報告，辯方稱內容中性，被告因經濟拮据愚蠢犯案，今年2月未被起訴前已辭職並搬離海關宿舍。辯方又稱被告無盜竊習慣，對行為感後悔和可恥；他已還押兩周，同時失去工作、升遷機會等，現時從事地盤鋁材工作，願為家庭發展新領域，望判非監禁式刑罰。

裁判官施祖堯判刑指本案被盜財物雖然只涉700元，但被告一個月內3次針對同一儲物櫃下手，案情嚴重，乘更衣室無人之際嘗試並打開儲物櫃，屬有計劃、有預謀行事，非一時衝動；案發地點為海關關員更衣室，被告必然知道解開的是同袍儲物櫃，罪責因其紀律部隊人員身分加重。

施官考慮報告提到被告希望與家人過穩定生活，有深切悔意並已賠償事主，但若接納辯方判刑提議則未夠阻嚇。施官最終就兩項盜竊罪以監禁15周為量刑起點，認罪減至10周，因被告賠償事主額外扣減1周；企圖盜竊罪則以9周監禁為起點，認罪後減至6周，3罪刑期同期執行。

【案件編號：WKCC 2847/23】

相關字詞﹕法庭 關員 海關 盜竊罪

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