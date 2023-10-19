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港聞二

非遺囑執行人 查懋聲妻申裁遺囑無效被拒

【明報專訊】 有「愉景灣之父」之稱的香港興業前主席查懋聲3年前因癌病去世，離世前訂立遺囑，授權其胞姊和秘書等3人為遺囑執行人；其妻子尋求法庭介入，要求宣判遺囑無效和取消3人的遺產執行申請。高院法官考慮後駁回查妻申請，指她僅主張遺囑無效卻未能充分說服法庭，做法「零散」（piecemeal）和「前所未見」（unprecedented），並提醒與訟雙方務實評估遺囑有效性，考慮應否繼續訴訟。

查指定3人 無寫遺產分配

原告為查懋聲的妻子田紅梅，被告依次為查的公司董事張煒、秘書陳婉冰、胞姊王查美龍及養女查詠琳。高院暫委法官歐陽浩榮於判辭表示，查懋聲2020年11月6日去世，終年78歲，離世前3個月確診膽管癌。因身體情况轉差，他11月4日在原告、主診醫生、次被告等人見證下簽署一份遺囑，委任第一至第三被告為遺囑執行人，惟當中無提及遺產如何分配。

第一至第三被告其後向法庭申請授予書執行遺囑，原告採取法律行動，望法庭裁定他們無基礎干涉查的遺產管理。另外，原告爭議查懋聲簽署的一份文件無效，當中查聲言有意讓「某些人」、包括第四被告繼承部分遺產。

法官考慮後駁回原告申請，指原告當日是否知道查懋聲簽署的文件為遺囑並非重點，重點在於遺囑是否有效。原告無進一步要求法庭審視這點，似乎只想「擺脫」第一至第三被告；至於查懋聲當時是否具立遺囑的能力，原告亦立場模糊。

官批查妻做法「前所未見」

法官形容原告做法「前所未見」，最終駁回申請。法官提醒若雙方仍然未能取得共識，有關議題或需留待下次聆訊處理。翻查資料，查懋聲為香港興業創辦人查濟民長子，曾任全國政協委員，早年與父親聯手發展愉景灣地產項目。

【案件編號：HCAP 29/22】

相關字詞﹕高等法院 遺產執行人 查懋聲 香港興業

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