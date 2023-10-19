赤膊男鬧市攀貨車舞喉 與警對峙兩小時

亞皆老街一度4線全封

該約40歲男子涉嫌刑毁、藏有攻擊性武器、妨擾及外出時無攜帶身分證明文件被捕，其後由救護車送院檢查。事發昨早9時許，載有機器的重型吊臂貨車沿亞皆老街往大角嘴方向行駛，駛至花園街停車等候燈號，男子突攀上車斗至吊臂上方，司機見狀報警。

警方接報到場勸喻，男子未理會並揮舞一條長40厘米膠喉，消防到場在車尾開氣墊戒備，亞皆老街4線全封。警員稱「你落到嚟我實幫你」、「有咩落嚟同我哋講」，雙方對峙近兩小時後，戴頭盔、持盾牌、穿「鐵甲威龍」的多名警員先後由消防架設鋼梯攀上貨車，將男子逼至車尾，其間男子曾揮喉擊盾，及後在車尾跳下，被多名警員衝前制服。案件由旺角警區刑事調查隊第六隊跟進。

貨車工人：男子乜都冇講

跟車工人蕭先生稱，昨日貨車準備往將軍澳地盤工作，突感車頭有異樣，其後相信涉案男子爬上貨車，先走到車頭，再走至車尾機器，隨即與司機下車報警，「唔敢（開車），（他）跌落嚟點搞呀」。蕭稱男子「乜都冇講，差人同佢講嘢都唔應」，形容事件為無妄之災，車上機器安全罩及水喉損毁。