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港聞

港聞二

赤膊男鬧市攀貨車舞喉 與警對峙兩小時

【明報專訊】一名赤膊男子昨早在旺角亞皆老街攀上等候轉燈的重型吊臂貨車車斗，司機報警求助。男子在車斗的吊臂及機器上揮舞膠喉，警方、消防到場戒備，擾攘約兩小時後他跳車被制服，涉嫌刑毁、藏有武器等4罪被捕。男子動機待查，事件一度導致交通嚴重擠塞。

亞皆老街一度4線全封

該約40歲男子涉嫌刑毁、藏有攻擊性武器、妨擾及外出時無攜帶身分證明文件被捕，其後由救護車送院檢查。事發昨早9時許，載有機器的重型吊臂貨車沿亞皆老街往大角嘴方向行駛，駛至花園街停車等候燈號，男子突攀上車斗至吊臂上方，司機見狀報警。

警方接報到場勸喻，男子未理會並揮舞一條長40厘米膠喉，消防到場在車尾開氣墊戒備，亞皆老街4線全封。警員稱「你落到嚟我實幫你」、「有咩落嚟同我哋講」，雙方對峙近兩小時後，戴頭盔、持盾牌、穿「鐵甲威龍」的多名警員先後由消防架設鋼梯攀上貨車，將男子逼至車尾，其間男子曾揮喉擊盾，及後在車尾跳下，被多名警員衝前制服。案件由旺角警區刑事調查隊第六隊跟進。

貨車工人：男子乜都冇講

跟車工人蕭先生稱，昨日貨車準備往將軍澳地盤工作，突感車頭有異樣，其後相信涉案男子爬上貨車，先走到車頭，再走至車尾機器，隨即與司機下車報警，「唔敢（開車），（他）跌落嚟點搞呀」。蕭稱男子「乜都冇講，差人同佢講嘢都唔應」，形容事件為無妄之災，車上機器安全罩及水喉損毁。

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