7人涉藉難民卡換貨轉售 月入8萬 1已離港 6被捕者涉超市經理藥行東主南亞漢

社署回應查詢稱，留意到免遣返聲請人利用食物卡轉售食物而有人從中獲利，十分關注事件，已轉介警方跟進，會全力配合調查；如有違反人道援助的條款或事件牽涉刑事成分，署方必按既定規例及程序嚴正處理；由於案件已報警跟進調查，署方暫不評論。

月租6000元劏房做倉

現時每名合資格聲請人每月的食物援助額為1200元，依例不能工作。消息指兩名女子懷疑利用「難民食物卡」在超市換取食品，其後向街坊、藥房等轉售圖利，每月獲利8萬至10萬元，其中涉案彭姓女子已離港，警方正追查下落，其「拍檔」姓鄺女子則被捕；探員拘捕超市經理、藥行男職員及東主，另有兩名南亞裔男子被捕，他們均涉嫌串謀詐騙。

探員昨午將被捕女子押至油麻地文英街「榮發西藥行」搜查，其間又到渡船街百佳超市查問職員及檢查單據，之後登上文英街文輝樓劏房搜查。據悉，有人以6000元租用劏房作儲存倉。行動中，探員在倉庫及藥行檢獲大批證物，包括食油、奶粉、喉糖、米、飲品及罐頭等。

1.2萬人領援助 ISS：已調查

社署委託香港國際社會服務社（ISS）向聲請人提供人道援助。ISS昨日稱，現時約1.2萬人經ISS領取食物援助；該社已根據近日傳媒報道展開全面調查，並於周一（16日）報警，現階段不便提供更多資料。ISS稱，一直採取不同措施監察發放援助情况，包括專責部門每月檢查電子食物卡的交易紀錄、留意有否可疑交易，包括購買多於正常用量的食物。

根據資料，社署向入境處核實聲請人身分後，ISS會就每宗個案的援助需要做評估，並於每月的覆檢會面中，因應其實際情况提供相應援助。每名合資格接受食物援助的聲請人可獲發一個有規定面值及有效期限的電子代幣，可到食物承辦商的商店提取食物。