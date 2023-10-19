滑翔傘實名登記 兩協會月尾起推

提供編號標籤貼裝備上

林世雄稱，實名登記和標籤制度將有助救援、調查和執法時辨認參與滑翔傘活動者身分，亦能讓政府和滑翔傘組織更直接做宣傳和教育工作。

今年2月，一名62歲男子與友人、義教教練玩滑翔傘從西貢獨孤山飛往浪茄灣，其間62歲男子疑失控墮海，搶救不治。選委界別議員陳沛良向政府提問表示，現時只有以滑翔傘提供航空服務作出租或受酬的人，才須向民航處申請許可證，其他滑翔傘使用者毋須作出相關申請，詢問當局會否要求所有滑翔傘使用者都須申請許可證。

林世雄回覆稱，民航處曾參考其他地區對滑翔傘活動的監管制度，如內地、英國和美國等，各地監管制度不同，暫未擬更改條例至涵蓋非取酬的滑翔傘活動。

民航處自1990年代已在《香港航行資料匯編》列出可進行滑翔傘活動的空域邊界和操作高度。根據《匯編》，現時有8個可供滑翔傘者使用的空域，分別為大東山、鳳凰山、浪茄灣、馬鞍山、北潭凹、八仙嶺、西灣，以及石澳東和石澳西。