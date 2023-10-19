明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

區選實政擬派5將 4人暫無三會提名

【明報專訊】區議會選舉提名期昨天第二日，有27人報名參選，其中10人參加直選，17人參選由「三會」成員投票選出的地區委員會界別。早前有意參選的民主派表示難取得三會提名，有建制派政團同稱遇到困難。擬派出5人參選的實政圓桌，其召集人兼立法會議員田北辰稱，暫時只有1人獲三會成員主動接觸，取得足夠提名可「入閘」，惟其餘4人經各區民政處表達信息後，一直未獲回覆。擬派兩人出選的新思維，主席狄志遠亦說至今未獲三會成員提名。

新思維兩人均未獲提名

區選提名期本月30日結束，選舉事務處首兩日接獲115人提名表格，佔88席的直選及176席的地委會界別，分別共接獲71份及44份報名。地區直選方面，北區和沙田區暫未有人報名參選。

北區沙田暫未有人報直選

參考昨日報名名單，部分為現任區議員，包括自由黨東區區議員阮建中、民建聯葵青區議員盧婉婷及郭芙蓉；元朗區議員鄧鎔耀則由直選轉為地委界別。另首日已有兩人報名的油尖旺南選區，昨有兩人報名，包括代表中華回教博愛社出任選委會選委的艾歷斯，及陶淳潁，該選區暫有4人爭兩議席。

實政圓桌擬派5人出選元朗及屯門地區直選，田北辰稱，其中4人至今未獲任何三會成員提名，僅本身是屯門大興及山景分區委員會委員的莊豪鋒獲三會成員主動聯絡，獲得足夠提名。莊豪鋒前日（17日）在其社交平台專頁宣布參選。

田批選制荒謬 「要等被睇中」

田北辰形容改制後的區選制度「荒謬」，三會成員姓名屬公開，可是沒有職銜或聯絡方法，其團隊上周向民政處發電郵要求代為聯絡三會成員尋求提名，至今沒有回音，指目前「無什麼可以做」，「要等被睇中，拉票（爭取提名）都沒有機會」。他又說，5名擬參選人前日已取得足夠當區一般選民提名，尚欠三會提名。

田表示，5人擬參選選區都是其立法會所屬的新界西北選區，稱他們過去在當區服務，並支援其立法會工作，認為立法會及區議會應互相配合，由地區將市民信息傳遞給立法會議員。

新思維原擬派3人參選，但因籌款進度未如理想，在經費不足下，減少至兩人參選，包括由彭意婷出選油尖旺及崔定邦出選將軍澳。但狄志遠稱二人仍未獲三會成員答允提名，該黨周六（21日）開會商討下一步行動。

各區參選名單詳見選舉處網站（https://shorturl.at/sX124）。

（區議會選舉）

相關字詞﹕狄志遠 新思維 田北辰 區議會選舉

上 / 下一篇新聞

控：白衣人在「黑衣人」挑釁下衝入閘 稱林卓廷抵車站大堂一刻「暴動關鍵時段」之始
控：白衣人在「黑衣人」挑釁下衝入閘 稱林卓廷抵車站大堂一刻「暴動關鍵時段」之始
「健仔」囚47月 官：抑鬱槍傷非減刑因素
「健仔」囚47月 官：抑鬱槍傷非減刑因素
柴灣防洪工程料2025年完成 「可應付50年一遇暴雨」
柴灣防洪工程料2025年完成 「可應付50年一遇暴雨」
縮病人輪候期 研買內地醫療服務 涉低風險類別 初步限港大深圳醫院
縮病人輪候期 研買內地醫療服務 涉低風險類別 初步限港大深圳醫院
滑翔傘實名登記 兩協會月尾起推
滑翔傘實名登記 兩協會月尾起推
7人涉藉難民卡換貨轉售 月入8萬 1已離港 6被捕者涉超市經理藥行東主南亞漢
7人涉藉難民卡換貨轉售 月入8萬 1已離港 6被捕者涉超市經理藥行東主南亞漢
赤膊男鬧市攀貨車舞喉 與警對峙兩小時
赤膊男鬧市攀貨車舞喉 與警對峙兩小時
非遺囑執行人 查懋聲妻申裁遺囑無效被拒
非遺囑執行人 查懋聲妻申裁遺囑無效被拒
破儲物櫃密碼偷同袍700元 關員囚9周
破儲物櫃密碼偷同袍700元 關員囚9周
高級警司跑步 遭陌生男拳打
高級警司跑步 遭陌生男拳打
立會復會表決夠人 多時段在席不過半
立會復會表決夠人 多時段在席不過半
帶路設施聯通資金融通 李家超：未來全力加強
帶路設施聯通資金融通 李家超：未來全力加強
三隧收費亭將拆 擴巴士上落客空間
三隧收費亭將拆 擴巴士上落客空間
客未復常 天星倡碼頭鬆綁 流量少疫前三成 加價未轉盈 盼辦市集食街
客未復常 天星倡碼頭鬆綁 流量少疫前三成 加價未轉盈 盼辦市集食街
懿居三座申請超額13倍 議員：勝預期
懿居三座申請超額13倍 議員：勝預期
越婦冲印店東偽造針紙 囚36及28月
越婦冲印店東偽造針紙 囚36及28月
瞞行蹤案王詩雅方：衛署致電未表身分不符例
瞞行蹤案王詩雅方：衛署致電未表身分不符例
婚戒店30萬元鑽石不翼而飛 拘中年漢
婚戒店30萬元鑽石不翼而飛 拘中年漢
客貨車司機涉毒駕 越線撼巴士跟車亡
客貨車司機涉毒駕 越線撼巴士跟車亡
浸大粵港澳調查 港加薪4.3%最高
浸大粵港澳調查 港加薪4.3%最高
賣冒牌小熊維尼T恤 影衰Mi檔主罰款1萬
賣冒牌小熊維尼T恤 影衰Mi檔主罰款1萬
活在灣區：大灣區置業做足功課防踩雷
活在灣區：大灣區置業做足功課防踩雷
【Emily】中大60周年 段崇智會民建聯代表團 同查逸超排排坐 傾大學發展
【Emily】中大60周年 段崇智會民建聯代表團 同查逸超排排坐 傾大學發展
【Emily】推動打流感針 盧寵茂盼大家健康參與區選
【Emily】推動打流感針 盧寵茂盼大家健康參與區選
【Emily】李慧琼倡斥10億 設基金推愛國文化
【Emily】李慧琼倡斥10億 設基金推愛國文化
【Emily】尚海龍開會敲鑼 賀攞到動議「頭啖湯」 被梁君彥嗌停 話唔驚違議規
【Emily】尚海龍開會敲鑼 賀攞到動議「頭啖湯」 被梁君彥嗌停 話唔驚違議規
【Emily】暴雨冇用緊急警示 鄧炳強解畫
【Emily】暴雨冇用緊急警示 鄧炳強解畫
【Emily】北上參與「帶路」論壇 林定國葉劉等會議室睇開幕
【Emily】北上參與「帶路」論壇 林定國葉劉等會議室睇開幕