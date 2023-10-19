區選實政擬派5將 4人暫無三會提名

新思維兩人均未獲提名

區選提名期本月30日結束，選舉事務處首兩日接獲115人提名表格，佔88席的直選及176席的地委會界別，分別共接獲71份及44份報名。地區直選方面，北區和沙田區暫未有人報名參選。

北區沙田暫未有人報直選

參考昨日報名名單，部分為現任區議員，包括自由黨東區區議員阮建中、民建聯葵青區議員盧婉婷及郭芙蓉；元朗區議員鄧鎔耀則由直選轉為地委界別。另首日已有兩人報名的油尖旺南選區，昨有兩人報名，包括代表中華回教博愛社出任選委會選委的艾歷斯，及陶淳潁，該選區暫有4人爭兩議席。

實政圓桌擬派5人出選元朗及屯門地區直選，田北辰稱，其中4人至今未獲任何三會成員提名，僅本身是屯門大興及山景分區委員會委員的莊豪鋒獲三會成員主動聯絡，獲得足夠提名。莊豪鋒前日（17日）在其社交平台專頁宣布參選。

田批選制荒謬 「要等被睇中」

田北辰形容改制後的區選制度「荒謬」，三會成員姓名屬公開，可是沒有職銜或聯絡方法，其團隊上周向民政處發電郵要求代為聯絡三會成員尋求提名，至今沒有回音，指目前「無什麼可以做」，「要等被睇中，拉票（爭取提名）都沒有機會」。他又說，5名擬參選人前日已取得足夠當區一般選民提名，尚欠三會提名。

田表示，5人擬參選選區都是其立法會所屬的新界西北選區，稱他們過去在當區服務，並支援其立法會工作，認為立法會及區議會應互相配合，由地區將市民信息傳遞給立法會議員。

新思維原擬派3人參選，但因籌款進度未如理想，在經費不足下，減少至兩人參選，包括由彭意婷出選油尖旺及崔定邦出選將軍澳。但狄志遠稱二人仍未獲三會成員答允提名，該黨周六（21日）開會商討下一步行動。

各區參選名單詳見選舉處網站（https://shorturl.at/sX124）。

（區議會選舉）