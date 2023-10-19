明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

縮病人輪候期 研買內地醫療服務 涉低風險類別 初步限港大深圳醫院

【明報專訊】醫管局多項服務一直存在病人輪候時間漫長情况，本報從多個消息渠道獲悉，下周三發表的《施政報告》將提出多項跨境醫療措施，包括向內地購買醫療服務供本港病人使用，以紓緩在港輪候時間，並便利內地港人使用；擬購買的服務涉及輪候時間長且風險低的類別，預計起步只涵蓋港大深圳醫院，不排除下一步擴至其他內地醫療機構。

明報記者 張逸羲

多名議員曾先後提倡擴大長者醫療券內地使用範圍，據悉《施政報告》亦會觸及，初步將新增涵蓋約3至5間「三甲醫院」。

考慮放射診斷慢病覆診 未必涵手術

政府致力推動大灣區醫療融合，已推行先導計劃資助居住大灣區的醫管局病人於港大深圳醫院覆診，明年3月底屆滿。消息稱，政府研究向該院及其他內地醫療機構進一步買服務，該些機構均有本港背景醫生駐診或開辦，亦非全屬內地評為等級最高的三級甲等醫院（三甲醫院），探討範圍包括放射診斷、關節置換術及慢病患者覆診等，要求醫管局提交方案。據悉政府最終傾向收窄至第一步只涵港大深圳醫院，而挑選服務的原則為輪候時間長且風險低，未必涵蓋手術。

醫管局多項服務輪候時間漫長（表），截至今年6月底的過去12個月，內科、骨科及外科門診分別有15萬、10.5萬及18.3萬宗預約新症，全關節置換術截至6月底共3.5萬人輪候預約手術。

灣區用醫療券 增最多5院

現時內地只有港大深圳醫院及旗下一間中心可用醫療券，曾任該院院長的醫衛局長盧寵茂曾稱，擴大醫療券內地使用範圍須考慮相關機構是否港式管理及港資，當局會訂立標準，惟對議員提倡涵蓋三甲醫院有保留。據悉，《施政報告》將提出新增約3至5間大灣區三甲醫院可用醫療券。消息指由於涉及內地醫院收費及本港醫療券系統對接，短期內難涵蓋大批醫院。

彭鴻昌稱便利內地港人

未必吸引市民北上用服務

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌認為，向內地買服務主要便利居住大灣區港人，未必能吸引本港病人北上使用服務，對紓緩輪候時間作用有限；另他建議涵蓋白內障手術、洗腎等本港現有公私營協作項目。他指內地正推行《國際醫院評審認證標準（中國）》醫院認證，本港有公院參與，有助分辨哪些內地醫院與本港水平相若，建議日後可按該標準釐定向哪些內地醫院買服務或可用醫療券。

曾任食衛局政治助理的立法會議員陳凱欣認為，衛生署牙科及皮膚科輪候時間長，下一步可向內地買該些服務。她樂見政府聆聽意見，容許三甲醫院用醫療券，促政府訂立時間表擴至更多三甲醫院，並一併「打通醫健通過河」。

黃國籲醫療券長遠擴閩可用

工聯會理事長黃國稱，現時逾50萬港人居內地，認為醫療券可先擴至廣州、中山及東莞，長遠涵蓋較多港人養老的福建，並加快容許以醫療券買內地醫保。

民建聯衛生事務發言人梁熙稱，醫療券不能用於手術等高風險程序，相信擴大使用範圍屬安全和穩妥，且毋須擔心與內地搶醫療資源。

（施政報告前瞻）

相關字詞﹕買服務 醫療券 三甲醫院 港大深圳醫院 大灣區 跨境醫療 施政報告前瞻 施政報告

上 / 下一篇新聞

控：白衣人在「黑衣人」挑釁下衝入閘 稱林卓廷抵車站大堂一刻「暴動關鍵時段」之始
控：白衣人在「黑衣人」挑釁下衝入閘 稱林卓廷抵車站大堂一刻「暴動關鍵時段」之始
「健仔」囚47月 官：抑鬱槍傷非減刑因素
「健仔」囚47月 官：抑鬱槍傷非減刑因素
柴灣防洪工程料2025年完成 「可應付50年一遇暴雨」
柴灣防洪工程料2025年完成 「可應付50年一遇暴雨」
區選實政擬派5將 4人暫無三會提名
區選實政擬派5將 4人暫無三會提名
滑翔傘實名登記 兩協會月尾起推
滑翔傘實名登記 兩協會月尾起推
7人涉藉難民卡換貨轉售 月入8萬 1已離港 6被捕者涉超市經理藥行東主南亞漢
7人涉藉難民卡換貨轉售 月入8萬 1已離港 6被捕者涉超市經理藥行東主南亞漢
赤膊男鬧市攀貨車舞喉 與警對峙兩小時
赤膊男鬧市攀貨車舞喉 與警對峙兩小時
非遺囑執行人 查懋聲妻申裁遺囑無效被拒
非遺囑執行人 查懋聲妻申裁遺囑無效被拒
破儲物櫃密碼偷同袍700元 關員囚9周
破儲物櫃密碼偷同袍700元 關員囚9周
高級警司跑步 遭陌生男拳打
高級警司跑步 遭陌生男拳打
立會復會表決夠人 多時段在席不過半
立會復會表決夠人 多時段在席不過半
帶路設施聯通資金融通 李家超：未來全力加強
帶路設施聯通資金融通 李家超：未來全力加強
三隧收費亭將拆 擴巴士上落客空間
三隧收費亭將拆 擴巴士上落客空間
客未復常 天星倡碼頭鬆綁 流量少疫前三成 加價未轉盈 盼辦市集食街
客未復常 天星倡碼頭鬆綁 流量少疫前三成 加價未轉盈 盼辦市集食街
懿居三座申請超額13倍 議員：勝預期
懿居三座申請超額13倍 議員：勝預期
越婦冲印店東偽造針紙 囚36及28月
越婦冲印店東偽造針紙 囚36及28月
瞞行蹤案王詩雅方：衛署致電未表身分不符例
瞞行蹤案王詩雅方：衛署致電未表身分不符例
婚戒店30萬元鑽石不翼而飛 拘中年漢
婚戒店30萬元鑽石不翼而飛 拘中年漢
客貨車司機涉毒駕 越線撼巴士跟車亡
客貨車司機涉毒駕 越線撼巴士跟車亡
浸大粵港澳調查 港加薪4.3%最高
浸大粵港澳調查 港加薪4.3%最高
賣冒牌小熊維尼T恤 影衰Mi檔主罰款1萬
賣冒牌小熊維尼T恤 影衰Mi檔主罰款1萬
活在灣區：大灣區置業做足功課防踩雷
活在灣區：大灣區置業做足功課防踩雷
【Emily】中大60周年 段崇智會民建聯代表團 同查逸超排排坐 傾大學發展
【Emily】中大60周年 段崇智會民建聯代表團 同查逸超排排坐 傾大學發展
【Emily】推動打流感針 盧寵茂盼大家健康參與區選
【Emily】推動打流感針 盧寵茂盼大家健康參與區選
【Emily】李慧琼倡斥10億 設基金推愛國文化
【Emily】李慧琼倡斥10億 設基金推愛國文化
【Emily】尚海龍開會敲鑼 賀攞到動議「頭啖湯」 被梁君彥嗌停 話唔驚違議規
【Emily】尚海龍開會敲鑼 賀攞到動議「頭啖湯」 被梁君彥嗌停 話唔驚違議規
【Emily】暴雨冇用緊急警示 鄧炳強解畫
【Emily】暴雨冇用緊急警示 鄧炳強解畫
【Emily】北上參與「帶路」論壇 林定國葉劉等會議室睇開幕
【Emily】北上參與「帶路」論壇 林定國葉劉等會議室睇開幕