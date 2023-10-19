縮病人輪候期 研買內地醫療服務 涉低風險類別 初步限港大深圳醫院

明報記者 張逸羲

多名議員曾先後提倡擴大長者醫療券內地使用範圍，據悉《施政報告》亦會觸及，初步將新增涵蓋約3至5間「三甲醫院」。

考慮放射診斷慢病覆診 未必涵手術

政府致力推動大灣區醫療融合，已推行先導計劃資助居住大灣區的醫管局病人於港大深圳醫院覆診，明年3月底屆滿。消息稱，政府研究向該院及其他內地醫療機構進一步買服務，該些機構均有本港背景醫生駐診或開辦，亦非全屬內地評為等級最高的三級甲等醫院（三甲醫院），探討範圍包括放射診斷、關節置換術及慢病患者覆診等，要求醫管局提交方案。據悉政府最終傾向收窄至第一步只涵港大深圳醫院，而挑選服務的原則為輪候時間長且風險低，未必涵蓋手術。

醫管局多項服務輪候時間漫長（表），截至今年6月底的過去12個月，內科、骨科及外科門診分別有15萬、10.5萬及18.3萬宗預約新症，全關節置換術截至6月底共3.5萬人輪候預約手術。

灣區用醫療券 增最多5院

現時內地只有港大深圳醫院及旗下一間中心可用醫療券，曾任該院院長的醫衛局長盧寵茂曾稱，擴大醫療券內地使用範圍須考慮相關機構是否港式管理及港資，當局會訂立標準，惟對議員提倡涵蓋三甲醫院有保留。據悉，《施政報告》將提出新增約3至5間大灣區三甲醫院可用醫療券。消息指由於涉及內地醫院收費及本港醫療券系統對接，短期內難涵蓋大批醫院。

彭鴻昌稱便利內地港人

未必吸引市民北上用服務

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌認為，向內地買服務主要便利居住大灣區港人，未必能吸引本港病人北上使用服務，對紓緩輪候時間作用有限；另他建議涵蓋白內障手術、洗腎等本港現有公私營協作項目。他指內地正推行《國際醫院評審認證標準（中國）》醫院認證，本港有公院參與，有助分辨哪些內地醫院與本港水平相若，建議日後可按該標準釐定向哪些內地醫院買服務或可用醫療券。

曾任食衛局政治助理的立法會議員陳凱欣認為，衛生署牙科及皮膚科輪候時間長，下一步可向內地買該些服務。她樂見政府聆聽意見，容許三甲醫院用醫療券，促政府訂立時間表擴至更多三甲醫院，並一併「打通醫健通過河」。

黃國籲醫療券長遠擴閩可用

工聯會理事長黃國稱，現時逾50萬港人居內地，認為醫療券可先擴至廣州、中山及東莞，長遠涵蓋較多港人養老的福建，並加快容許以醫療券買內地醫保。

民建聯衛生事務發言人梁熙稱，醫療券不能用於手術等高風險程序，相信擴大使用範圍屬安全和穩妥，且毋須擔心與內地搶醫療資源。

（施政報告前瞻）