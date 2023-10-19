明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

柴灣防洪工程料2025年完成 「可應付50年一遇暴雨」

【明報專訊】本港上月初遭受「500年一遇」暴雨侵襲，本報及後翻查資料發現柴灣、黃大仙和北區等多個重災區的防洪工程進展緩慢，部分工程由提出至今超過10年，仍未完工。

渠務署回覆本報稱，柴灣的雨水排放系統改善工程因承建商表現欠佳及被清盤，餘下工程由新承建商進行，預計2025年完成，系統足以應付「50年一遇」暴雨。至於北區防洪工程，渠務署指8月已展開「北區雨水排放系統改善工程-第1期」，預計5年內分階段完成。

9月暴雨後，本報向渠務署查詢各區防洪工程進度，署方回覆稱正詳細設計黃大仙區的摩士公園蓄洪池及相關排水系統，預計明年完成。事隔約一個月，渠務署再回覆本報查詢，稱其他地區例如柴灣「翡翠道雨水排放系統改善工程」於2019年展開後，因承建商表現持續欠佳及遭法庭清盤，已於去年終止相關工程合約，餘下工程由新聘承建商繼續，預計2025年完成。渠務署指新合約工程範圍及性質與舊合約一致，包括沿翡翠道上游位置加建地下排水渠等，預計完工後相關雨水排放系統可抵禦重現期為50年一遇的暴雨。

渠務署又稱，該署2018年4月推展的「打鼓嶺雨水排放系統改善工程」計劃，因工程項目需徵收較多私人土地及進行相關法定程序，正全速推進詳細設計工作，會適時將項目提交立法會審批，預計計劃約需5年完成。

甯漢豪：檢視工程優次 改善高危區

另外，發展局長甯漢豪昨日書面回覆立法會議員提問時表示，渠務署正進行11項雨水排放系統改善工程，包括興建雨水渠和地下蓄洪池，另有18項防洪/雨水排放系統改善工程規劃中；因應近期水浸事故，政府正檢視雨水排放系統改善工程項目的推展優次，以盡快改善較高水浸風險的地區，例如港島東、黃大仙區。

甯漢豪又稱，渠務署會採取一切可行方法，例如在向立法會申請撥款時同步招標，盡力縮短工程設計、採購及施工時間，以盡快開展和完成改善工程；署方亦積極建議在新發展區採用「藍綠建設」設計元素，包括蓄洪湖泊、雨水花園、綠化天台等，以減低排洪設施負荷，提高城市抗洪能力。

明報記者 區慧盈

上 / 下一篇新聞

控：白衣人在「黑衣人」挑釁下衝入閘 稱林卓廷抵車站大堂一刻「暴動關鍵時段」之始
控：白衣人在「黑衣人」挑釁下衝入閘 稱林卓廷抵車站大堂一刻「暴動關鍵時段」之始
「健仔」囚47月 官：抑鬱槍傷非減刑因素
「健仔」囚47月 官：抑鬱槍傷非減刑因素
縮病人輪候期 研買內地醫療服務 涉低風險類別 初步限港大深圳醫院
縮病人輪候期 研買內地醫療服務 涉低風險類別 初步限港大深圳醫院
區選實政擬派5將 4人暫無三會提名
區選實政擬派5將 4人暫無三會提名
滑翔傘實名登記 兩協會月尾起推
滑翔傘實名登記 兩協會月尾起推
7人涉藉難民卡換貨轉售 月入8萬 1已離港 6被捕者涉超市經理藥行東主南亞漢
7人涉藉難民卡換貨轉售 月入8萬 1已離港 6被捕者涉超市經理藥行東主南亞漢
赤膊男鬧市攀貨車舞喉 與警對峙兩小時
赤膊男鬧市攀貨車舞喉 與警對峙兩小時
非遺囑執行人 查懋聲妻申裁遺囑無效被拒
非遺囑執行人 查懋聲妻申裁遺囑無效被拒
破儲物櫃密碼偷同袍700元 關員囚9周
破儲物櫃密碼偷同袍700元 關員囚9周
高級警司跑步 遭陌生男拳打
高級警司跑步 遭陌生男拳打
立會復會表決夠人 多時段在席不過半
立會復會表決夠人 多時段在席不過半
帶路設施聯通資金融通 李家超：未來全力加強
帶路設施聯通資金融通 李家超：未來全力加強
三隧收費亭將拆 擴巴士上落客空間
三隧收費亭將拆 擴巴士上落客空間
客未復常 天星倡碼頭鬆綁 流量少疫前三成 加價未轉盈 盼辦市集食街
客未復常 天星倡碼頭鬆綁 流量少疫前三成 加價未轉盈 盼辦市集食街
懿居三座申請超額13倍 議員：勝預期
懿居三座申請超額13倍 議員：勝預期
越婦冲印店東偽造針紙 囚36及28月
越婦冲印店東偽造針紙 囚36及28月
瞞行蹤案王詩雅方：衛署致電未表身分不符例
瞞行蹤案王詩雅方：衛署致電未表身分不符例
婚戒店30萬元鑽石不翼而飛 拘中年漢
婚戒店30萬元鑽石不翼而飛 拘中年漢
客貨車司機涉毒駕 越線撼巴士跟車亡
客貨車司機涉毒駕 越線撼巴士跟車亡
浸大粵港澳調查 港加薪4.3%最高
浸大粵港澳調查 港加薪4.3%最高
賣冒牌小熊維尼T恤 影衰Mi檔主罰款1萬
賣冒牌小熊維尼T恤 影衰Mi檔主罰款1萬
活在灣區：大灣區置業做足功課防踩雷
活在灣區：大灣區置業做足功課防踩雷
【Emily】中大60周年 段崇智會民建聯代表團 同查逸超排排坐 傾大學發展
【Emily】中大60周年 段崇智會民建聯代表團 同查逸超排排坐 傾大學發展
【Emily】推動打流感針 盧寵茂盼大家健康參與區選
【Emily】推動打流感針 盧寵茂盼大家健康參與區選
【Emily】李慧琼倡斥10億 設基金推愛國文化
【Emily】李慧琼倡斥10億 設基金推愛國文化
【Emily】尚海龍開會敲鑼 賀攞到動議「頭啖湯」 被梁君彥嗌停 話唔驚違議規
【Emily】尚海龍開會敲鑼 賀攞到動議「頭啖湯」 被梁君彥嗌停 話唔驚違議規
【Emily】暴雨冇用緊急警示 鄧炳強解畫
【Emily】暴雨冇用緊急警示 鄧炳強解畫
【Emily】北上參與「帶路」論壇 林定國葉劉等會議室睇開幕
【Emily】北上參與「帶路」論壇 林定國葉劉等會議室睇開幕