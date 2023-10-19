「健仔」囚47月 官：抑鬱槍傷非減刑因素

潛逃者一囚10月 一入教導所

被告馮清華（現年24歲，下同）早前承認暴動及妨礙司法公正罪，判囚4年。昨天處理的被告曾志健（22歲）早前承認暴動罪和襲警罪；他與王愷銘（23歲）、黃姓男生（17歲）及葉豪（35歲）承認妨礙司法公正罪。

暫委法官嚴舜儀庭上透露，曾志健2017年患上抑鬱症，因暴動案槍傷做過緊急手術，但他潛逃耽誤傷勢康復，抑鬱病情變差。曾志健在求情信表示非常後悔，2019年極度迷茫並經歷反修例事件，在社會氛圍下作出錯誤決定，他被捕後遭以控方證人般看待，承受沉重壓力。

官：曾氏配合調查反映悔意

就着暴動案，嚴官稱示威者在國慶日集結破壞，在警方制服人後投擲汽油彈、窮追不捨，曾志健自製盾牌和金屬棒，屬有備而來，並恃人多勢眾參與暴動，無視警長持槍及用金屬棒攻擊對方右​​臂。嚴官認為，抑鬱和槍傷不構成減刑因素，雖然曾志健配合警方調查無助本案，但反映其真誠悔意，並接納他在羈留限制、艱難環境下承受具大壓力；考慮到他當時年輕，酌情減刑，就暴動和襲警罪判囚42個月。

助窩藏「礙案件推進」 倉務員囚20月

至於潛逃案，嚴官遂一引述辯方求情內容（見表），當中指葉豪在2020年底方知另外4人身分，出於同情無即時退出，又說「自問無能力」安排各人離港，但勸說自首不果，他2021年中退出計劃。葉稱，其老闆冀眾籌掙錢應付各人生活開支，自言成為「替死鬼」，無就協助潛逃收取報酬；又稱以為自己做正義之舉，殊不知大錯特錯。

嚴官認為，涉事頻道有計劃地犯案，公眾捐款去向卻不得而知，葉協助各人生活及令案件無法推進，4人原本被控罪行嚴重，總刑期監禁10年，本案則歷時20個月；葉割席後無終止租約，如非警方取得線報，4人極可能偷渡成功。嚴官認為年約十至廿幾歲的4人明顯受人慫恿，若非有人危言聳聽、出謀獻策，他們無能力亦不會藏匿，葉的罪責高於他們。

嚴官接納葉不是案中主腦、無收報酬、沒安排偷渡及中途退出，考慮到認罪等因素減刑，最終判囚20個月；曾則就潛逃案被判囚11個月2周，其中5個月與暴動案分期執行，兩案總刑期47個月；王判監10個月；黃姓男生判入教導所。

根據潛逃案案情，頻道職員葉豪協助各人藏匿，其間被告遭要求拍片籌款，去年7月凌晨，4人獲安排離港，在北潭涌被捕；葉承認每月收取兩至三萬元照顧各人食宿。

【案件編號：DCCC 485/20、96/23】

（反修例風暴）