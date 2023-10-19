控：白衣人在「黑衣人」挑釁下衝入閘 稱林卓廷抵車站大堂一刻「暴動關鍵時段」之始

明報記者

被告林卓廷、庾家豪、陳永晞、葉鑫昇、鄺浩林、尹仲明及楊朗同否認暴動罪受審。控方高級檢控官程慧明讀出開案陳辭表示，案件背景是元朗「發生一些公安事件」後，部分居民對所造成的騷亂表示關注，網上有人呼籲在案發日保護和光復元朗；案發當晚，大量穿黑衣的人到達元朗，穿白衣的人亦開始在元朗聚集，雙方其後發生暴力衝突，同日上環中聯辦外、維園等多處有示威和騷亂。

稱林行前致電警方 被勸勿往

開案陳辭稱，當晚10時許，林卓廷致電元朗警民關係組警長，對方稱警方正在元朗處理事件，勸告他別前往元朗。控方界定本案暴動的「關鍵時間」始於各被告與他人在元朗站大堂集結，直至各人離開大堂或前往月台；關鍵時間開始的晚上10時45分，林卓廷抵達元朗站大堂，與約100名大多穿黑衣、部分持雨傘和行山杖的人聚集，另一群不少於50名、大多穿白衣的人則在閘外徘徊，部分手持藤條、木棍及寫有「保衛元朗，保衛家園」的紙板。控方稱，及後雙方互罵，演變成暴力衝突，白衣人威嚇用藤條施襲並向黑衣人擲物，各被告與黑衣人則以粗言辱罵及用閃燈照射白衣人，「挑釁白衣人入付費區動手打架」，亦有黑衣人叫喊「落嚟幫手」，呼籲其他人壯大聲勢。

指被告擲物射水 林叫「唔好退」

控方續指，部分黑衣人「有備而來」，有人戴頭盔、擺傘陣，亦有人擲物、用消防喉射水、噴滅火泡沫「襲擊白衣人」，令部分電子顯示屏熄滅，當時港鐵運作正常，但黑衣人仍沒離開，白衣人則為了保持距離，一度撤退；至約11時，黑衣人擺好雨傘作掩護，繼續與白衣人猛烈衝突，部分白衣人「在多番挑釁下」衝入閘，林卓廷及部分黑衣人撤退上月台，白衣人無即時跟隨，其後有人從月台向白衣人投擲大型金屬垃圾桶蓋，「因此，白衣人走上樓梯前往月台，襲擊黑衣人及月台上和列車車廂內的部分巿民」。

稱月台有人掟垃圾桶蓋 白衣因而衝上

控方又稱，「暴動」期間各被告「有共識」集結，挑釁及襲擊白衣人，其中穿黑衣的林卓廷大叫「大家千祈唔好退」，並指示黑衣人站在前面，叫人從月台下來，又叫喊辱罵和恐嚇的說話。其餘被告分別穿戴綠衣、藍白條紋上衣、黑色長褲、黑色背囊等，控方指他們均有不同行為主動參與暴動，包括舉手勢或大叫挑釁白衣人、向白衣人擲物和用消防喉射水。

案發片加「客觀描述」

辯方指如加證供反對

另外，控方稱已在約13至14條案發片段中加入描述，辯方隨即反對，指上述全為控方描述，猶如加入控方證供，要求事先檢視相關文件。控方強調已「盡量做客觀描述」，有描述白衣人行為，「都係描述畫面」。法官最終要求控方提供文件供辯方檢視。審訊今續。

【案件編號：DCCC 1106/20、1132/22】

（反修例風暴）

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