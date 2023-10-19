明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

瞞行蹤案王詩雅方：衛署致電未表身分不符例

【明報專訊】「榮源茶行」太子女王詩雅涉嫌去年初隱瞞行蹤的案件，昨在九龍城裁判法院續審。辯方就4控罪是否表證成立作中段陳辭，稱王詩雅行蹤屬個人資料，受《私隱條例》保障，惟衛生署人員致電被告問話時沒先表明身分，索取資料方式不符法例要求。辯方今日繼續陳辭。

被告王詩雅（現年38歲）否認4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供任何在要項上屬虛假的資料」罪，所涉資料為2022年1月3日她由家出發前往洪為民生日宴。

辯方大律師黃繼兒為前個人資料私隱專員。黃於中段陳辭稱，只要行蹤資料涉及個人身分，便屬個人資料，受《私隱條例》保障，政府有責任合法及公平地獲取。

稱多電騙 有證據致電者未提獲授權

黃續稱，現在社會氛圍下，透過電話詐騙或騙取個人資料等事件屢見不鮮，當有關部門只通過電話聯絡，在不披露公職身分前提下便要求受查者必須「倒水一般」交代事件，做法不可接受。有證據反映兩名衛生署護士致電被告期間，均無提及自己是「獲授權人員」，做法不符《預防及控制疾病（披露資料）規例》下有關要使受查人「明知」調查人身分的要求。

黃又稱，被告從沒隱瞞行蹤，但因沒向部分獲授權人員講清楚行蹤便招來檢控。被告主動提供資料，又找律師協助處理，結果不斷有衛生署人員找她；事件中牽涉其他接觸者，他們不願向衛生署落口供，反而最後無事，質疑做法不公。

官關注專家未能就審期 辯方：再商討

昨日甫開庭，裁判官關注辯方有意傳召中大醫學院榮休教授黃家星作為辯方專家證人，惟黃未能遷就法庭審期。裁判官提醒，可改以傳票方式傳召黃出庭，惟屆時黃一旦無法到庭，法庭或下手令拘捕黃上庭。辯方聞言後稱會與黃再商討。

【案件編號：KCS17697-9、17701/22】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 明知而向衞生主任提供在要項上屬虛假資料 王詩雅 洪門宴 新冠疫情

上 / 下一篇新聞

控：白衣人在「黑衣人」挑釁下衝入閘 稱林卓廷抵車站大堂一刻「暴動關鍵時段」之始
控：白衣人在「黑衣人」挑釁下衝入閘 稱林卓廷抵車站大堂一刻「暴動關鍵時段」之始
「健仔」囚47月 官：抑鬱槍傷非減刑因素
「健仔」囚47月 官：抑鬱槍傷非減刑因素
柴灣防洪工程料2025年完成 「可應付50年一遇暴雨」
柴灣防洪工程料2025年完成 「可應付50年一遇暴雨」
縮病人輪候期 研買內地醫療服務 涉低風險類別 初步限港大深圳醫院
縮病人輪候期 研買內地醫療服務 涉低風險類別 初步限港大深圳醫院
區選實政擬派5將 4人暫無三會提名
區選實政擬派5將 4人暫無三會提名
滑翔傘實名登記 兩協會月尾起推
滑翔傘實名登記 兩協會月尾起推
7人涉藉難民卡換貨轉售 月入8萬 1已離港 6被捕者涉超市經理藥行東主南亞漢
7人涉藉難民卡換貨轉售 月入8萬 1已離港 6被捕者涉超市經理藥行東主南亞漢
赤膊男鬧市攀貨車舞喉 與警對峙兩小時
赤膊男鬧市攀貨車舞喉 與警對峙兩小時
非遺囑執行人 查懋聲妻申裁遺囑無效被拒
非遺囑執行人 查懋聲妻申裁遺囑無效被拒
破儲物櫃密碼偷同袍700元 關員囚9周
破儲物櫃密碼偷同袍700元 關員囚9周
高級警司跑步 遭陌生男拳打
高級警司跑步 遭陌生男拳打
立會復會表決夠人 多時段在席不過半
立會復會表決夠人 多時段在席不過半
帶路設施聯通資金融通 李家超：未來全力加強
帶路設施聯通資金融通 李家超：未來全力加強
三隧收費亭將拆 擴巴士上落客空間
三隧收費亭將拆 擴巴士上落客空間
客未復常 天星倡碼頭鬆綁 流量少疫前三成 加價未轉盈 盼辦市集食街
客未復常 天星倡碼頭鬆綁 流量少疫前三成 加價未轉盈 盼辦市集食街
懿居三座申請超額13倍 議員：勝預期
懿居三座申請超額13倍 議員：勝預期
越婦冲印店東偽造針紙 囚36及28月
越婦冲印店東偽造針紙 囚36及28月
婚戒店30萬元鑽石不翼而飛 拘中年漢
婚戒店30萬元鑽石不翼而飛 拘中年漢
客貨車司機涉毒駕 越線撼巴士跟車亡
客貨車司機涉毒駕 越線撼巴士跟車亡
浸大粵港澳調查 港加薪4.3%最高
浸大粵港澳調查 港加薪4.3%最高
賣冒牌小熊維尼T恤 影衰Mi檔主罰款1萬
賣冒牌小熊維尼T恤 影衰Mi檔主罰款1萬
活在灣區：大灣區置業做足功課防踩雷
活在灣區：大灣區置業做足功課防踩雷
【Emily】中大60周年 段崇智會民建聯代表團 同查逸超排排坐 傾大學發展
【Emily】中大60周年 段崇智會民建聯代表團 同查逸超排排坐 傾大學發展
【Emily】推動打流感針 盧寵茂盼大家健康參與區選
【Emily】推動打流感針 盧寵茂盼大家健康參與區選
【Emily】李慧琼倡斥10億 設基金推愛國文化
【Emily】李慧琼倡斥10億 設基金推愛國文化
【Emily】尚海龍開會敲鑼 賀攞到動議「頭啖湯」 被梁君彥嗌停 話唔驚違議規
【Emily】尚海龍開會敲鑼 賀攞到動議「頭啖湯」 被梁君彥嗌停 話唔驚違議規
【Emily】暴雨冇用緊急警示 鄧炳強解畫
【Emily】暴雨冇用緊急警示 鄧炳強解畫
【Emily】北上參與「帶路」論壇 林定國葉劉等會議室睇開幕
【Emily】北上參與「帶路」論壇 林定國葉劉等會議室睇開幕