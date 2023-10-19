越婦冲印店東偽造針紙 囚36及28月

案件於暫代區域法院的西九龍法院審理，首被告為越南籍清潔工阮氏緣（現50歲），次被告為經營九龍灣麗晶商場「太子數碼」冲印店的王文琪（現44歲）。案情稱，警方2021年8月發現首被告和次被告在冲印店交收文件，在店內搜出多份新冠疫苗接種紀錄、不適合接種疫苗的醫學證明等。警方另於店內電腦連接的USB，搜到接種紀錄和核酸陰性證明檔案。部分檢測報告顯示的病人姓名和資料留白，經調查發現為偽造文件。

首被告住所搜出偽造身分證

次被告警誡下承認，首被告反映有越南同鄉拒絕打針，指示她印製偽造的疫苗接種紀錄，每張收費150元。她收到首被告發送的原稿後，用電腦軟件「Photoshop Elements」偽造紀錄。警方亦於首被告住所搜出偽造身分證。

辯方求情稱，首被告被同鄉介紹參與勾當，案件歷時僅一周；次被告因冲印店生意欠佳犯案，非參與集團式犯罪。暫委法官鄭紀航聽畢表示，案情顯示有人沒打針卻獲得偽造的接種紀錄，將削弱公眾對疫苗效力信心；香港市民就抗疫承受不少代價，被告行為屬破壞公共衛生政策，漠視公民責任。首被告判囚36個月，次被告則囚28個月。

【案件編號：DCCC305/22】