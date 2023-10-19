懿居三座申請超額13倍 議員：勝預期

遠遜一二座45倍

「煥然懿居第三座」單位以市價七八折出售，提供125個一房、108個兩房及27個三房「首置」單位，實用面積約303至600平方呎，售價介乎408.2萬至964.2萬元。市建局昨晚於截止申請後表示，申請期內共收到逾3659份申請，最終數目仍待點算郵寄及親身遞交申請表後核實，期內有逾3240名市民到訪售樓處及示範單位。

梁文廣料揀樓出席率高

與市建局2019年推出「煥然懿居」申請時相比，當時有逾2.08萬份申請表，超額申請逾45.2倍。梁文廣回應本報查詢時認為，今次申請反應雖遜當年，但在社會看淡樓市下仍「入得表申請」，都是對置業有實際需求、有考慮負擔能力，並非炒家，相信屆時揀樓出席率應高。

上次超額申請逾45.2倍但最終仍要推第二輪申請處理「貨尾」，對於今輪申請貨尾數量會否更多，梁文廣認為貨尾成因很多，包括撻訂等，「煥然懿居」售價仍較市區私樓便宜，相信仍有吸引力。