客未復常 天星倡碼頭鬆綁 流量少疫前三成 加價未轉盈 盼辦市集食街

天星小輪兩條航線4月加價，平日成人上層票價由3.2元加至5元。周卓賢表示，疫情後客流回升，票務收入增加，但仍未能抵消支出。他說，公司一年開支逾1億元，當中人工佔六成，開一艘船船上及碼頭便需15名員工，即使加價後「搭船平過一隻蛋撻」，公司仍處於虧損狀態，又說3年疫情已耗盡40年以來的盈利，公司尚要償還7000多萬元銀行貸款。

建議重建尖沙嘴碼頭增樓面

周卓賢稱，加價後票務收入約佔55%、商舖租金收入佔20%，其他屬商業活動等收入，形容「天星永遠也賺不到大錢」，但天星是香港代表品牌，希望政府「鬆綁」支持小輪發展。

周卓賢提出善用碼頭設施賺錢補貼船務，公司上月已向政府及海濱事務委員會提交「進取」的發展方案。現時尖沙嘴碼頭、中環7號碼頭及灣仔碼頭，用地及硬件屬政府擁有，交予天星營運。天星提議政府清拆重建尖沙嘴天星碼頭，增加商業樓面及設施，但碼頭有60多年歷史，清拆建議有保育爭議。

稱近月街頭表演反應不錯

周卓賢稱，尖沙嘴碼頭設施陳舊，船公司想在屋頂加裝太陽能板發電，樓宇不能負荷。周又說現時中環碼頭地面及一樓有大量空間，空間運用少於三成，商舖寥寥可數，原因是政府使用條款限制店舖數量，且限制碼頭可營辦商業活動的日數，而每次辦活動需申請不同牌照。

周說，天星近月起已在中環碼頭鐘樓下的地面有蓋空間，安排busking街頭表演，反應不錯，冀政府放寬使用限制，讓天星可辦市集、搞美食廣場等，吸引人流及帶動旅遊氣氛。