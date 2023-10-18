【Emily】周日單車節 退役李慧詩一日鬥兩場 國際1.1級公路賽復辦 尖沙嘴設觀衆席

踩上「三橋三隧」 同大灣區選手比賽

當日清晨5時20分打響頭炮嘅項目係50公里組，緊接就係30公里組同「家庭單車樂」，其中30公里賽會踩上昂船洲大橋。之後就會開始競賽項目「環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽公路組」，賽事已先後喺廣州、東莞等地舉行。旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文話，希望透過賽事促進大灣區內城市交流，同時推廣「一程多站」旅遊。

香港單車隊出戰完杭州亞運後，將會喺主場迎戰UCI公路賽，呢個項目到時會有近100個專業車手喺彎多、路窄、多斜嘅賽道繞圈作賽超過100公里。

因應活動安排，當日凌晨1時起會分階段封路，其中青馬大橋上層（往九龍方向）會喺上午7時15分重開；其他封閉道路由早上9時起分批解封；尖東一帶道路將於下午5時45分前重開。