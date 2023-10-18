前男警燙童案 延誤帶女求醫母虐兒罪成 官斥卸責「辱常識良心」

【明報專訊】曾逼兒子自瀆的前男警承認在浴室用熱水燙傷同居女友的女兒，而女友未及時帶女童診治，事發逾一個月後遭社工揭發，她否認虐兒受審。法官昨於區院裁定女被告罪成，稱事主求醫時傷口未癒合，長滿水疱、流膿，質問被告：「作為母親怎可能仍不覺事主正在受苦？」法官斥她試圖將罪責諉過於男被告是「侮辱常識和良心」。兩被告須還押至11月1日判刑，待索取事主的創傷和醫療報告，以及女被告的心理報告。
男被告F.S.L.（49歲）早前承認一項虐兒罪，另一項蓄意傷人及兩項虐兒罪存檔法庭；女被告W.N.M.（33歲）否認虐兒罪。庭上透露女被告大專畢業，案發時是美容師。
工作10年稱誤信男友 官指難以置信
法官陳廣池裁決時表示，即使女被告受男被告情感操控，亦不代表她無能力關懷女兒，又認為其證供不可信，例如事發後女兒X需每天洗傷口，幾天後更發燒，被告不可能認為情况改善。至於女被告稱遭男被告切斷她與親友的連繫，陳官質疑她仍有外出工作，可向同事求助，加上有10年工作經驗，卻辯稱天真無知、誤信男被告，是「難以置信」。
知事主受傷後如廁 官：表現冷血
陳官續稱，X供稱受傷後女被告選擇如廁，這反映被告目睹女兒受苦時「表現冷血」。事發超過一個月後，X的傷口仍未痊癒，長滿水疱、流膿及受感染，被告不可能認為女兒正在康復，若非社工家訪發現X受傷，案件不會被揭發，公義亦未能彰顯。陳官總結被告故意苛待X，由她在2020年5月底受傷，延至7月仍未帶她求醫，令她承受不必要的苦楚，裁定被告虐兒罪成。
男友求情稱「鹵莾犯案」
官：事主哀求關水喉未果「怎能說鹵莾」
另外，早前認罪的男被告昨求情稱，事發時他沒留意水溫過高，出於鹵莾犯案；陳官反駁，照片顯示X不止脫皮，其皮膚「就像包在身上的膠膜一樣」，可推論當時的水溫必定極高，而被告在事發單位居住數月，不可能不懂使用水龍頭。X曾哀求被告關水喉，但被告沒聽從，陳官質疑「怎能說這是鹵莾」。