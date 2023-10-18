前男警燙童案 延誤帶女求醫母虐兒罪成 官斥卸責「辱常識良心」

男被告F.S.L.（49歲）早前承認一項虐兒罪，另一項蓄意傷人及兩項虐兒罪存檔法庭；女被告W.N.M.（33歲）否認虐兒罪。庭上透露女被告大專畢業，案發時是美容師。

工作10年稱誤信男友 官指難以置信

法官陳廣池裁決時表示，即使女被告受男被告情感操控，亦不代表她無能力關懷女兒，又認為其證供不可信，例如事發後女兒X需每天洗傷口，幾天後更發燒，被告不可能認為情况改善。至於女被告稱遭男被告切斷她與親友的連繫，陳官質疑她仍有外出工作，可向同事求助，加上有10年工作經驗，卻辯稱天真無知、誤信男被告，是「難以置信」。

知事主受傷後如廁 官：表現冷血

陳官續稱，X供稱受傷後女被告選擇如廁，這反映被告目睹女兒受苦時「表現冷血」。事發超過一個月後，X的傷口仍未痊癒，長滿水疱、流膿及受感染，被告不可能認為女兒正在康復，若非社工家訪發現X受傷，案件不會被揭發，公義亦未能彰顯。陳官總結被告故意苛待X，由她在2020年5月底受傷，延至7月仍未帶她求醫，令她承受不必要的苦楚，裁定被告虐兒罪成。

男友求情稱「鹵莾犯案」

官：事主哀求關水喉未果「怎能說鹵莾」

另外，早前認罪的男被告昨求情稱，事發時他沒留意水溫過高，出於鹵莾犯案；陳官反駁，照片顯示X不止脫皮，其皮膚「就像包在身上的膠膜一樣」，可推論當時的水溫必定極高，而被告在事發單位居住數月，不可能不懂使用水龍頭。X曾哀求被告關水喉，但被告沒聽從，陳官質疑「怎能說這是鹵莾」。

【案件編號：DCCC 335/22】