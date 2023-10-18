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港聞

港聞二

衛署上門 王詩雅稱「阻住瞓覺」拒查

【明報專訊】「榮源茶行」太子女王詩雅涉嫌去年1月出席「洪門宴」後涉隱瞞行蹤的案件，昨日續審。港大醫學院內科學系臨牀教授張德輝稱，不見王詩雅曾出現「長新冠」病徵，而且新冠病人一般在感染後一段時間才會出現注意力及集中力下降。時任衛生署總調查助理鄭國堅稱與下屬多次聯絡被告協助調查，但對方態度不合作，上門找人時，被告稱「阻住我瞓覺，我通知咗律師聯絡衛生署」，拒絕受查。其後署方與被告錄取5份供辭。

醫學專家不認為王有「長新冠」病徵

被告王詩雅（現年38歲）否認4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供任何在要項上屬虛假的資料」罪。控方專家證人、腦神經專科張德輝教授續作供。辯方指出，被告感染新冠入院後持續咳嗽，多項維生指數超出正常狀態，包括低鉀。張同意低鉀可引致患者疲倦，但不能肯定被告當時的身體狀况會否出現腦霧。

張補充，腦霧在醫學解釋上僅指注意力及集中力下降，記憶力下降反而是另一種「長新冠」病徵。惟張不認為被告曾出現「長新冠」病徵，因她入院時醫事紀錄沒有反映相關病徵，假如被告是康復後才出現新冠後遺症，理應主動求醫，但亦沒有相關求醫紀錄。

時任衛生署總調查助理鄭國堅供稱，被告去年1月18日出院後，鄭與下屬曾六七次聯絡被告協助調查，惟被告態度不合作，並表示已找律師處理。署方至1月31日仍未收到其律師聯絡。及至年初四當日（2月4日），鄭與同事前往被告住所，被告應門後稱「阻住我瞓覺，我通知咗律師聯絡衛生署」，鄭遂離開。

調查助理指六七次聯絡 王不合作

鄭續稱，被告2月18及21日先後錄取5份供辭，提及曾接觸洪為民。此外，署方發現被告前往高樂花園時有5至7名同行者，均為接觸者，都拒落口供。辯方追問為何只對被告窮追不捨，鄭稱早已提醒被告有權不落口供，「如果當日被告話『我唔落口供』，我哋唔會再搵佢」。

【案件編號：KCS17697-9、17701/22】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 王詩雅 明知而向衞生主任提供在要項上屬虛假資料 洪門宴 新冠疫情

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