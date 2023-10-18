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港聞

港聞二

翻艇獲救折返尋失物再出事 釣魚漢衝浪男救起再遇溺男子

【明報專訊】馬灣珀麗灣碼頭附近石灘周日（15日）傍晚一名六旬漢獨自扒獨木舟出海釣魚時翻艇，獲救後折返拾回墜海的隨身物品時遇溺，由附近釣魚漢和衝浪男子合力救起，再由飛行服務隊直升機送往東區醫院治理，至周一下午情况仍嚴重。

警方及消防於周日下午5時許接報，指該名60歲金姓男子被發現於珀麗灣附近海面漂浮，被人救起時清醒，報稱不適，由直升機送院搶救。

水中漂浮臉朝下 後回復知覺

有份拯救傷者的釣魚漢於YouTube上載片段，顯示事發前釣魚漢曾與事主交談，對方稱不久前翻艇被人救起，但手機、銀包及證件等墜海，準備游出海拾回。釣魚漢其後發現該男子遇溺，急忙從沙灘找來荒廢獨木舟划出海，發現男子臉朝下於海中漂浮，釣魚漢多次高呼「老友」，男子毫無反應。

釣魚漢嘗試將遇溺男子拉上獨木舟不果，只好將他的手和頭擱於獨木舟上，其間男子恢復意識。釣魚漢高聲呼救，另一名衝浪男子聞聲趕至，與釣魚漢合力將遇溺男子拖回岸邊，再報警求救。救護員趕抵現場後，將遇溺者由直升機送院。

港九拯溺員工會發言人胡啟榮讚揚釣魚漢「做得好」，例如能察覺事主遇溺，並即時將對方的臉拉回水面以上及高聲呼救。但他提醒如市民遇上類似情况，應先報警求助，在評估自身安全和能力後，才決定應否落水救人。

胡稱一般而言遇溺約一至兩分鐘會開始失去呼吸，兩至三分鐘後或會心跳停頓，形容事主獲救「好好彩」，呼籲市民盡量避免獨自水上活動，「不要以為上網看片學過、有穿救生衣，就可以自己出海玩」，應結伴同行，萬一生意外亦有人照應。

相關字詞﹕遇溺

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