稱掛貓屍傳統儀式 退休貓主3印傭被捕

東區警區助理指揮官（刑事） 楊韻明表示，經深入調查及翻看附近一帶閉路電視後，鎖定4名懷疑涉案女子，前晚以涉嫌「殘酷對待動物」罪名拘捕一名69歲周姓本地女子及3名年24至33歲印傭。調查顯示涉案貓為雄性成貓，由周飼養，3名印傭由周及其家人聘請。周獲准保釋，須於11月15日向警方報到。

飼養7年 住所另3貓沒受虐

消息稱，被捕4人居於北角，周報稱退休，在住所內飼養4隻貓，涉案貓是其中之一，飼養約7年，沒有植入晶片，其餘貓經初步檢驗相信沒有被虐。據了解，3名被捕外傭為印尼籍，上周五晚上7時許，4名疑犯帶同手推車及紙箱於案發位置短暫停留，惟紙箱沒有帶返住所。據悉周被捕後稱其貓病死後，按某種傳統儀式吊掛樹上。

貓屍由愛護動物協會人員檢走，經初步檢驗後沒發現表面傷痕。貓生前狀况及死因有待警方進一步調查，亦待漁護署解剖化驗判斷。警方稱重視動物權益，重申殘酷對待動物屬嚴重罪行，根據《防止殘酷對待動物條例》第3條，定罪最高可處罰款20萬元及監禁3年；動物屍體處置亦受《公眾潔淨及防止妨擾規例》第10條規管，任何人不得將動物遺體放置於街道或公眾地方、水道、溪澗、渠道、水塘或香港水域等，違例者最高可被罰2.5萬元及監禁半年。