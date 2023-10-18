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港聞二

非本地生限額擬倍升 八大多校稱有序增收

【明報專訊】學界早在7月傳出政府將放寬8間資助大學取錄非本地生的「20%限額」，倍增至40%，有消息指將在《施政報告》公布。不同院校指倘限額放寬，會循序漸進增收非本地生。中大入學及學生資助處長王家徹稱，放寬後不應削減本地生資源，包括宿位安排，以符合可持續發展。嶺大協理副校長劉智鵬則認為將來可讓非本地生優先入住宿舍，料對本地生影響不大。

劉智鵬倡非本地生優先住宿舍

教育局昨未明言是否放寬相關比率，稱政府致力透過一系列措施將香港發展成區域教育樞紐，包括錄取非本地學生入讀專上院校，會按需要考慮採取適當措施，進一步推展政策目標。

八大每年提供約1.5萬個一年級學士學位，並額外讓非本地生入讀，人數不應超過核准公帑資助學士學額總數的20%，意味八大一年可收共約3000名非本地生。教育局文件顯示，港大和科大2021/22學年的非本地生佔比超出「20%限額」（見圖）。今年6月的《香港統計月刊》反映，八大上學年的非本地生是內地生居多。

中大王家徹向本報稱，該校今年取錄逾600名非本地本科生，達「20%限額」，逾300人經內地高考入讀。他曾聞相關限額放寬至33%、35%以至40%，若增加屬實，會有序增收非本地生，目標是生源國際化，「雖然返國內（宣傳）可跑很多城市，但有遠見的計劃是雙線發展，即使發展海外市場較難，但（院校）不可捨難取易」，又稱中大8月起曾赴印尼、馬來西亞、越南和哈薩克宣傳。

中大：發展海外 不「捨難取易」

王續說，為符合「可持續發展」，將來不應削減本地生資源及影響課程質素，舉例不能為了騰空宿位給非本地生，減少本地生住宿機會。他又指，中大非本地生本科生學費每年14.5萬元，校方正研究於2025年起加學費。

理大稱無意針對內地生設限

理大今學年取錄821名非本地生，超出限額。副校長（教學）黃國賢說，倘限額放寬，校方將配合政策增收非本地生。他稱非本地生仍以內地生為主；被問到將來會否限制內地生佔非本地生少於一半，他稱校方無意針對內地生設限，但將盡量平衡比例，促進文化交流，達至國際化。

身兼立法會議員的劉智鵬則建議讓非本地生優先住宿舍，又倡政府牽頭組織訪問團，率院校代表赴內地外地區交流。

明報記者

（施政報告前瞻）

相關字詞﹕內地生 資助大學 非本地生

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