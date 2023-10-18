涉推銷強積金未註冊 朱江瑋被捕 8月街站稱免費法律諮詢 警搜團購及在囚支援平台

上月獲保險代理牌 宏利：停代理身分

警方回應稱，早前接獲投訴，指有人在社交平台和舉辦其他活動期間，在未有強積金中介人牌照下推銷強積金計劃。深水埗警區刑事部昨於沙田拘捕一名46歲本地男子，涉嫌違反《強制性公積金計劃條例》「對進行受規管活動等的禁止」。警員持法庭手令，搜查其住所及辦公地點，檢走相關文件及電子通訊工具；被捕人正被扣查。警方指調查仍在繼續，不排除會有更多人被捕。根據法例，任何人未經註冊而進行或顯示自己進行受規管活動，即屬犯罪，最高可罰款500萬元及監禁7年。

昨午12時許，數名警員押解朱江瑋至宏利位於觀塘宏利廣場的業務地址搜查，逗留逾1.5小時；其後再押解他到旺角總統商業大廈「W PLAZA」一舖位及大角嘴福強工業大廈一單位搜查，即「如一」門市及「候鳥」辦公室，分別逗留約半小時。

朱江瑋2019年當選油尖旺區議員，前年宣誓後被取消資格失去議席，其後開辦售賣本土食品、雜貨的團購平台「如一」及在囚人士支援平台「候鳥」。根據保監局「保險中介人登記冊」，他9月6日獲取個人保險代理牌照，同月由宏利委任為代理人；至於積金局網頁中「強積金中介人紀錄冊」，截至昨日並無朱江瑋的紀錄。

9月上YouTube節目

稱做保險「填氹」助在囚者家屬

翻查朱的facebook專頁，他今年8月16日一連兩日於旺角道天橋設街站，稱「重操故業」，提供整合強積金服務及免費法律諮詢。上月14日，他曾在YouTube「圍爐頻道 Wai Lo Channel」直播節目「東頭同學會」中，提到開支很大，為減輕在囚者家屬壓力而兼任保險，「每個月要跑番一定嘅數填氹」；又稱提供整合強積金服務，對象是普通街坊及「同路人」。

積金局昨稱會協助警方調查；根據《強制性公積金計劃條例》，任何人必須先向積金局註冊成為中介人，才能從事強積金銷售及推銷活動，包括向他人提供有關管理強積金決定的意見；任何人未經註冊而進行或顯示自己進行受規管活動屬刑事罪行，可被檢控。

宏利回覆查詢稱，得悉有報道指公司一名代理人涉違強積金規例被捕，非常重視相關指控，已暫停其代理人身分直至調查完結，公司亦會配合當局調查。

保監局回覆稱不評論個別個案，但局方一直協助執法機構調查，會保持溝通及適時跟進。局方稱十分重視持牌保險中介人的行為操守和專業水平，並根據《保險業條例》指引評估某人是否適當人選，考慮其信譽、品格、可靠程度及誠信等，以及該人是否正接受執法機構的刑事調查，包括未有註冊但從事受規管活動；若發現保險中介人違反相關法規，局方會採取相應紀律行動，包括撤銷牌照。