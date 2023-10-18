麥美娟：不應單看投票率 地區治理最重要

2021年新選制下首次立法會選舉投票率約三成，改制後首場區選投票率備受關注。特首李家超聯同全體問責官員拍攝宣傳片，呼籲市民積極參選及踴躍投票。麥美娟昨表示，區議會改制最主要目的是使政府掌握民情民意、做好地區治理，認為不應單看投票率。她說，過去30年投票率受天氣、社會氣氛等因素影響，又以大廈管理為例，倘法團管理理想就不會有很多居民投票。

聯絡三會要求 230宗已轉介

被問到民主派或未能取得足夠三會提名「入閘」，麥美娟表示每名參選人都需要藉其理念、抱負、過往工作及服務地區的熱誠爭取提名，當局至今已轉介230宗聯絡三會委員的要求。

另外，廉政公署就區選展開一系列教育及宣傳活動，包括主動聯絡政團舉行法例簡介會，並出席逾百場三會會議講解選舉法例規定。廉署會加強向大專學生宣傳教育，並在全港各區逾百個地點舉行「快閃」宣傳活動。

（區議會選舉）