細黨方國珊馬志恆 稱爭提名不難

未回應會否協調黨派

身兼西貢區防火委員，競逐連任的專業動力區議員方國珊，連同西貢區青年社區建設委員李思朗、專業動力成員陸秀貞，分別報名參選西貢及坑口、將軍澳南及將軍澳北區。方國珊表示，她服務社區至今16年，望參選可「繼往開來」，改善居民生活質素。

被問到如何取得三會成員提名時，她稱三會成員多為地區人士，有積極拜候及直接聯絡三會成員取得提名，形容獲取提名的過程順利。她又指是次選區擴大，難度亦更大，競爭激烈，呼籲市民踴躍投票，但未回應會否與其他黨派協調及對勝選是否有信心，只稱會「拼盡努力」。

西貢區參選人亦有民建聯成員邱浩麟（西貢及坑口）、施彬彬（將軍澳南）、溫啟明（將軍澳北）及工聯會成員黃遠康（將軍澳南）。

上周宣布參選九龍城南區的香港新方向成員馬志恆，亦身兼九龍城區撲滅罪行委員，昨在其父兼競選經理、其妻無綫藝員謝芷倫，以及教育界立法會議員朱國強陪同下報名參選。

馬志恆稱於地區工作已有18年，認為爭取三會成員提名時相對有優勢，而作為三會成員，他認為由民政處負責轉達有意接觸三會成員的要求有幫助。他也說與其他黨派未有協調，同區參選人包括經民聯成員李超宇及民建聯成員吳寶強。

（區議會選舉）