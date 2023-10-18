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港聞

港聞二

民協郭偉誠參選未有提名 指言之尚早

【明報專訊】民協早前宣布派出兩人參選區議會，至今未獲足夠三會提名入閘。宣布參選深水埗東的民協總幹事郭偉誠認為，現在談論是否有足夠提名言之尚早，不會受傳聞影響。民協主席廖成利表明「死馬當活馬醫」，將盡力爭取三會提名，原則是「不亢不卑」。他認為倘改制「搬龍門」致民協沒法參選，實難說得通。

郭偉誠昨日在多名民協元老陪同下正式宣布參選，包括主席廖成利、深水埗區議會前主席譚國僑、已退黨的顧問馮檢基。郭偉誠表示，目前未獲任何三會委員提名，已預備信件郵寄予深水埗區所有委員，包括屬建制政黨的成員，積極爭取他們提名。

建制政黨昨日陸續報名參選，有指民主黨及民協難以獲得三會成員提名入閘。郭偉誠拒絕評論爭取提名進度是否落後，認為提名期「剛起跑」，儘管暫時未有三會委員承諾提名，樂觀而言也無人拒絕提名，不會現在就說沒有信心入閘。郭偉誠預期，倘非建制派如民協最終不能參選，會影響投票率。

雙普選列政綱否 郭：待商討

今屆區議會重設委任議席，直選比例大減，郭偉誠認為現况不理想，但當局至少保留選舉，相信香港仍有「一線希望」，指《基本法》仍訂明最終實行「雙普選」。他認為不應放棄任何為基層打拼、發聲的機會。今次區選民協會主打民生議題，至於會否將雙普選列入政綱，郭偉誠說要待黨內商討，並稱參選時提及雙普選已表達民協意志。

廖成利表示，參選最重要具有體育精神，會盡力爭取三會提名，又質疑如果改制後「搬龍門」致民協沒法參選，是難以說得通。除郭偉誠外，民協早前通過派出屯門區議員周啟廉參選屯門西，不過他昨日未有出席記者會。

（區議會選舉）

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