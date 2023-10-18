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區選提名首日88報名 5區超議席數 自由黨7人參選 宋芝齡戰灣仔否認「空降」

【明報專訊】12月10日舉行的區議會選舉昨日展開提名，民建聯、工聯會、經民聯等多個政團的參選人到各區民政處報名，首日接獲88份提名表格；按18區劃分，其中5區首日報名人數已超過當區議席數目。自由黨昨公布派出7人參選，4人參加港島區直選、3人地區委員會界別選舉，包括首次參選、早前有份籌辦「立會好聲音」的藝人宋芝齡將出戰灣仔區，但她否認是「空降」，稱服務該區已久。自由黨主席邵家輝表示參選人已取得足夠「三會」提名。

區議會選舉提名期昨起至本月30日，首日有88人報名，當中61人報名參選地方直選、27人參選地委會界別。新選舉制度18區區議會下，各區再劃分1至4個選區，每選區兩席，即區議會有2至8個直選議席不等。共4席的黃大仙區首日接獲8人報名；有4個選區共8席的觀塘區則有9人報名；九龍城、油尖旺及荃灣分別有4席，其中九龍城有6人報名，另兩區有5人。北區及沙田區未有人報名。自由黨除宋芝齡外，現任南區區議員梁進和東區區議員阮建中將爭取連任，2019年區選落敗的馮家亮會出戰中西區中區，現任九龍城區議會主席何顯明、中西區議員楊哲安則不會參選。

宋會否再辦「好聲音」

邵家輝：續提供服務娛樂

宋芝齡強調自己在灣仔長大、讀書、做生意，甚至與男友「分手」，服務地區已有一段時間，否認「空降」，她亦是灣仔西分區委員會委員。早前有多名立法會議員參與演唱的「立會好聲音」煞停，宋芝齡為主辦團體「藍星行動」的第一副主席；被問到日後會否籌辦類似文娛活動，黨主席邵家輝代答，各區都有不同組織舉行文娛活動，相信會延續，在合適時間為市民提供服務及娛樂。

至於該黨參與地委會界別選舉的曾卓兒、林偉文及陳建業，分別參選東區、灣仔區及深水埗區；其中林為現屆區議員。自由黨上屆派12人參選，對於今次出選人數較少，邵家輝表示，新選制下選區範圍擴大，今次在港島區派4人參選，等同以往在40區參選。他又稱，今次選舉是「兄弟各自爬山、各自努力」，指個別大黨會有優勢，自由黨會以誠意打動市民。

另外，民建聯、工聯會、經民聯各有參選人報名，其中曾譴責港隊男子羽毛球手伍家朗在東京奧運穿黑衣比賽的民建聯穆家俊，將出戰灣仔區，對撼宋芝齡。穆家俊昨向傳媒表示，與宋芝齡各自服務社區，認為不同人有不同長處。其他同區潛在參選人包括亞視前高層、新民黨的黃守東及現屆灣仔區議員李碧儀。

落敗者續選 陳克勤：證永不停步

民建聯派出122人參選。對於逾半參選人曾在2019年區選落敗，民建聯主席陳克勤認為，這說明該黨的地區服務永不停步，不論贏輸仍在社區服務。他又稱該黨參選人爭取提名過程順利。至於派出46人參選的工聯會，會長吳秋北表示，與地區人士和「三會」成員都是相熟朋友，爭取提名沒有困難。

明報記者

（區議會選舉）

相關字詞﹕宋芝齡 經民聯 工聯會 民建聯 自由黨 區議會選舉

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