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21童染流感嚴重併發5死 七成半無接種

【明報專訊】本港今年暫共錄得21宗兒童流感嚴重併發症個案，其中5人死亡，逾七成半無接種流感疫苗。兒童醫院兒童及青少年科副顧問醫生郭美均指出，兒童抵抗力較弱，過往數年較少接觸流感和其他呼吸道病毒，且開學後群體活動增加，更易受感染和出現併發症，呼籲家長盡早帶兒童接種，以應付即將來臨的冬季流感。

夏季流感季節今年8月下旬開始，至今錄得13宗兒童流感嚴重併發症個案，當中1名兒童死亡。最近數周持續有兒童感染流感入院，5歲或以下幼童因流感入院比例是各年齡層中最高。

5歲以下最多感染入院

郭美均表示，新冠防疫措施令流感在過去3年較難傳播，大部分市民未必有流感抗體，整體社區對流感免疫力較低。她提醒流行的流感病毒株可能不時改變，疫苗成分亦會更新，故每年都需接種一次流感疫苗。

今年8月下旬以來有近250宗幼兒中心或學校流感爆發。郭美均引述世衛估計，H1N1病毒株會在今年冬季流感較肆虐；根據美國疾控中心分析，今季流感疫苗對兒童抵抗H1N1病毒保護力達70.2%，較以往流感疫苗的保護作用大。

郭美均呼籲家長盡早帶兒童接種，尤其9歲以下小童首次接種後，需於4周後接種多一次加強劑，約14天後才產生抗體，形容現時是接種流感疫苗的「黃金季節」。

相關字詞﹕兒童醫院 兒童 流感疫苗 流感

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