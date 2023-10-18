21童染流感嚴重併發5死 七成半無接種

夏季流感季節今年8月下旬開始，至今錄得13宗兒童流感嚴重併發症個案，當中1名兒童死亡。最近數周持續有兒童感染流感入院，5歲或以下幼童因流感入院比例是各年齡層中最高。

5歲以下最多感染入院

郭美均表示，新冠防疫措施令流感在過去3年較難傳播，大部分市民未必有流感抗體，整體社區對流感免疫力較低。她提醒流行的流感病毒株可能不時改變，疫苗成分亦會更新，故每年都需接種一次流感疫苗。

今年8月下旬以來有近250宗幼兒中心或學校流感爆發。郭美均引述世衛估計，H1N1病毒株會在今年冬季流感較肆虐；根據美國疾控中心分析，今季流感疫苗對兒童抵抗H1N1病毒保護力達70.2%，較以往流感疫苗的保護作用大。

郭美均呼籲家長盡早帶兒童接種，尤其9歲以下小童首次接種後，需於4周後接種多一次加強劑，約14天後才產生抗體，形容現時是接種流感疫苗的「黃金季節」。