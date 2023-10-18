劏房童洗衣機上跳舞跌倒撞牀 母睹瘀傷「心痛又無奈」

憂過渡屋搬又搬 苦等公屋

斗室不足百呎，岑女士為用盡每寸空間，將碌架牀上層用作掛晾衣服和儲物，下層是兩母女的睡牀，旁邊放置一張小書桌，是女兒平日學習和吃飯的地方，居所放置家電後已沒多餘的活動空間。

「佢跳到我心都跳」，岑女士說女兒有次在洗衣機上跳舞不慎跌倒，頭撞牀頭，背脊全是瘀傷，但女兒不敢哭，怕被責罵，直到岑女士發現瘀傷方知。

劏房月租3300元，佔岑女士月入約三分之一，但這類舊唐樓劏房環境欠佳，電梯、保安等欠奉，每次出入都要行8層樓梯，令兩母女大部分空餘時間都寧願留家。上月颱風和暴雨襲港，更令居所嚴重漏水。

出入8層梯 上月風雨嚴重漏水

岑女士表示，深水埗相對「複雜」，到南昌公園或深水埗公園要行經多條馬路，相比之下公共屋邨配套完善，她會較放心女兒在邨內公園玩耍。她同時有申請過渡房屋，但擔心過兩年又要搬，影響女兒升學。

被問到若獲編配公屋，將來家中有何佈置，岑女士的女兒搶答「要擺超多玩具」，岑則希望添置電視機和書櫃，放置女兒課本。她說，劏房環境惡劣，因而鬱鬱寡歡、記憶力差，渴望早日上樓，讓女兒有舒適的成長空間，是她最大心願。

（施政報告前瞻）