「劣質劏房」研定義 訂政策取締 另擬改善育兒戶環境 議員促增上樓途徑

明報記者 李淑瑤、黃偉超

房屋局昨回應本報查詢時表示，今年《施政報告》將於本月25日發表，就報告內容請留意正式公布。

訂「告別劏房」時間表？

政府人士指「問題複雜」

綜合兩個消息，施政報告將交代劏房問題，政府高層亦指示要研究具體方案。至於會否應部分政黨要求訂定「告別劏房」時間表，如承諾5年等具體年期取締劣質劏房，有政府中人回覆形容「問題複雜」；另一官員稱會清楚界定一般劏房和劣質劏房分別，但當局不能一刀切解決劏房問題。

消息：簡屋過渡屋助淘汰「劣劏」

李家超去年發表首份《施政報告》，提出要創造供應，興建約3萬個「簡約公屋」及約2萬個過渡房屋單位。消息人士稱，相信隨着兩類房屋陸續落成，有助淘汰「劣質劏房」。李家超今年6月接受有線新聞《有理有得傾》訪問時表示，告別劏房最有效是有足夠房屋供應，相信10年時間可解決；被問到有否時間表，他指首要研究何謂不適切居所，又認為大部分劏房都不理想。

議員料兩成「劣質」 促定取締時間表

「告別劏房行動」召集人、立法會議員鄭泳舜估計，現時環境惡劣劏房佔總數約兩成，例如板間房、「樹窿房」等，政府要清晰定義，並就取締「劣質劏房」訂立目標和時間表。他認為縱使未來不少公營房屋陸續落成，政府仍要採取措施規管，否則不良業主會繼續提供「劣質劏房」。公屋聯會主席文裕明則認為，政府應按未來10年房屋供應目標，制定「告別劏房」時間表，又料未來10年劏房會逐漸減少。

李家超上月曾到元朗探訪一個居於百多呎劏房的四人家庭，李當時稱劏房影響小童成長，表明會加快土地房屋供應及研究如何解決劏房問題。消息稱，就近月多個團體及政黨關注蝸居劏房影響兒童成長，當局希望在施政報告回應有關訢求。

房局7月稱現公屋安排已平衡需要

今年7月12日，選委會界別立法會議員吳傑莊於立法會質詢政府會否考慮讓育有16歲或以下兒童的劏房家庭優先獲編配公屋，當日房屋局長何永賢引用2021年人口普查數據稱，現有約3.4萬個居於劏房的兒童（15歲以下），較2016年3.75萬人少，相信隨着公屋供應逐步增加，加上簡約公屋及過渡房屋供應到位，可改變劏房市場，同時有助減少居於劏房的兒童。

吳傑莊：早上樓間接增生育率

何永賢當日稱，公屋資源有限情况下，育有兒童的家庭申請公屋與一般家庭申請者的優先次序相同，認為如訂立太多不同的優先申請者組別，各組別優先配額亦會相應減少，目前安排已平衡不同類別申請人需要。吳傑莊向本報稱，住屋環境對兒童、尤其0至6歲小童影響重大，盡早上樓有助兒童在熟悉社區升學和成長。他又指出生率近年持續下跌，建議政府考慮讓育有兒童的劏房戶早日入住公屋，此舉可間接提高年輕夫婦生育意欲。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣稱，短期內未必有大量公屋供應，故建議現金津貼資助額按小朋友數目和年齡調整；過渡房屋及簡約公屋編配上，可考慮為有兒童的劏房户酌情安排。同一委員會委員江玉歡認為，若政府冀在人口政策鼓勵生育，房屋政策便應訂立相應家庭友善措施。

（施政報告前瞻）

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