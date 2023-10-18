灣區熱搜：2D照片製3D作品 塑各地特色影像 港藝術家跨界探 藝術價值 灣區文化

明報記者 司徒聰穎

「我從小對不同的藝術都有接觸及興趣。」宋為弄說後來覺得自己在攝影方面的才能較強，因此在英國念大學時選擇攝影專業，之後成為攝影師；2011年，她在香港中文大學視覺文化研究碩士畢業，憑卓越成績列入院長榮譽錄（Dean's Honor List）。

「好的照片能夠一眼就能看到整個故事，例如憑着光線、背景、神情、衣著，就能知道拍攝的時間季節、人物身分和正在做什麼。」雖然平面照片有其特點，不過宋為弄漸漸發現攝影作品很易複製，大眾會覺得攝影並不像其他藝術獨特，其價值也容易被人輕視，「一張照片即使公認很好，都不會覺得是藝術，大家都覺得自己能拍到」。

攝影易複製 結合繪畫雕塑創新風

為了引起大眾對攝影作品價值及可塑性的思考，宋為弄嘗試跨界創作，將攝影與其他藝術形式如繪畫、雕塑等融合，「當我用照片與雕塑融合，製作成立體的物件，別人就會體會到原來攝影的藝術價值和其他藝術媒介一樣高」，其作品風格也因此成形。

宋為弄曾先後在英國、法國等8個國家居住，周遊各地拍攝創作，但由於在國外發展藝術事業較難申請工作簽證，10多年前決定在香港發展。她表示，當時在中大念書，無論是學校氛圍或是政府宣傳，都覺得內地有機遇，曾有北上發展藝術的想法，不過由於同期找到一份待遇不錯的政府工作，遂打消了念頭。同時宋為弄也在香港開了一間工作室，利用公餘時間創作藝術，「還是最喜歡藝術，所以後來索性辭職，全職做藝術設計」。

疫情期間，香港的工作量減少，眼見內地疫情較其他地方平穩，深圳前海也推出很多優惠政策，例如租金和創業補貼等，於是宋為弄在前海開了一間文創公司，並在龍華區上圍村開了一間藝術工作室，開始在大灣區內地城市的藝術創作。

疫下港工作減 前海優惠吸引北上

宋為弄的作品主要是探索香港文化，「始終在香港的時間最長，從我體驗到的、看到的、搜索到的，再去推理或幻想香港從前及未來的文化」；到了內地，她的探索領域也從香港擴展至灣區其他城市。宋為弄表示，未來會更多以深圳文化作為創作元素，同時因廣州文化深厚，與香港的飲食、語言等都很類似，但彼此之間又有微妙的差異，令她很感興趣，「會需要更多時間，因為不是常住廣州，只能有空時去蒐集、研究當地文化」。

曾旅居多國 更明中國文化價值

宋為弄最大目標是走遍全國，以各地文化為題材，打造自己的藝術IP，「去過很多國家，感受過不同地方的人文，從而更加清楚自己國家的文化價值，在外國見到好多外國人學習普通話，都想了解我們中華民族的文化」。