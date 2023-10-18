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港聞二

事後丸消炎藥同服 港大：避孕效果更佳

【明報專訊】由港大醫學院、家計會及瑞典卡羅林斯卡醫學院組成的研究團隊最新研究發現，服用俗稱「事後丸」的口服緊急避孕藥時，同時服用常用於治療關節炎的長效非類固醇消炎止痛藥「吡羅昔康」（piroxicam），可大大提升預防懷孕成功率，研究已在最新一期《刺血針》發表。

吡羅昔康常用治療關節炎

團隊指出，左炔諾孕酮口服緊急避孕丸是大多數國家採用的緊急避孕方法之一，然而任何方法都有一定的失敗率，故團隊探索其他更有效選擇。團隊稱生殖系統中，前列腺素是排卵、受精和胚胎着牀等過程的重要介質，推測添加一種阻止前列腺素合成的藥物可能會相輔相成，加強避孕效果。

研究團隊進行全球首個隨機、安慰劑對照試驗，在服用左炔諾孕酮緊急避孕丸時配合使用吡羅昔康，以阻止體內前列腺素產生。結果顯示，一組服用新混合治療配方的418名女性中，僅一人懷孕，另一組服用左炔諾孕酮緊急避孕丸配合安慰劑的418名女性，則7人懷孕。

事後丸成功率63% 同服95%

不良反應沒顯著差異

研究結論指吡羅昔康與左炔諾孕酮混合治療的避孕效果，成功率94.7%，遠高於單獨使用左炔諾孕酮口服緊急避孕藥的63.4%成功率。兩種方案的不良反應發生率，包括月經出血模式的影響及胃痛等則沒顯著差異。

港大醫學院臨牀醫學學院婦產科學系臨牀副教授李幸奐表示，這是首個研究顯示左炔諾孕酮緊急避孕丸與吡羅昔康同時服用，較單獨使用左炔諾孕酮更能避孕，希望這些發現將引導進一步的研究，改變臨牀指引，為各地婦女帶來更有效緊急避孕方法。

相關字詞﹕口服緊急避孕藥 事後丸 家計會 港大醫學院

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